Caguas - Pese a que, de momento, no hay comunicación directa entre la gobernadora Jenniffer González y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz –debido a los encontronazos sobre varios nombramientos–, la mandataria aseguró este miércoles que la situación no afecta su gestión administrativa en el Ejecutivo.

“Aquí, el (hecho de) que el Senado haya rechazado mis nombramientos, no significa que el resto del gobierno tiene que paralizarse por eso” , dijo González, cuando El Nuevo Día la preguntó cómo restituirá la comunicación con Rivera Schatz luego que, tras un fuerte altercado entre ambos, el líder senatorial abandonara un chat que compartían junto al presidente de la Cámara de Representantes , Carlos “Johnny” Méndez .

El presidente del Senado, en entrevista radial (NotiUno), admitió durante la tarde que él se salió del chat, y argumentó que no era un intercambio de mensajes del Partido Nuevo Progresista (PNP), sino del gobierno.

“Y, en el momento en que pierde utilidad, pues no hay necesidad de pertenecer al chat, así que no es un chat del PNP, es un chat del gobierno, del presidente de la Cámara, la gobernadora y yo”, sostuvo Rivera Schatz, quien no estuvo disponible para entrevista con este medio.