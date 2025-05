“Siempre hay personas buenas que quieren participar. Obviamente, profesionales que, quizás, vengan del sector privado, luego de ver cómo se dieron las vistas, pues lo piensan dos veces, y sí he tenido personas que me han dicho, ‘yo no me voy a someter a ese tipo de evaluación’, por las razones que sean, cosas que yo respeto. Así que eso no me ha impedido a mí seguir buscando personas que puedan hacerlo, tanto del sector público como el sector privado, que ya hemos estado evaluando”, sostuvo la primera ejecutiva en un aparte con El Nuevo Día luego de un recorrido por la Escuela Central de Artes Visuales.