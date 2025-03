En ruta a su comparecencia ante el Senado –en Comisión Total– el 27 de marzo, el secretario designado del Departamento de Salud , Víctor Ramos Otero , ha seguido reuniéndose con miembros de las distintas delegaciones y, pese a las controversias que le rodean y que colocan en entredicho su idoneidad para ocupar el cargo, afirmó este viernes que no ha considerado pedirle a la gobernadora Jenniffer González que retire su nombramiento.

“ No. Esto es difícil, sobre todo para mi familia (...) pero ellos saben que todo esto son mentiras o medias verdades. Así que están tranquilos, aunque claramente no les gusta” , respondió el médico, a la pregunta de El Nuevo Día sobre si consideraría retirarse.

“Sobre la auditoría, tenemos la mayoría de los documentos para establecer que lo que se dice ahí no es verdad, y no le echo la culpa al auditor. Sobre el plan médico, tenemos todas las contestaciones, todo lo que pasó. De eso, tengo documentos, pero no todos, porque se dejó allí, en el Colegio de Médicos”, dijo Ramos Otero sobre la evidencia que podría proveer al Senado sobre los señalamientos.