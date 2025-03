El secretario designado de Salud, Víctor Ramos Otero , renunció a la membresía del Colegio de Médicos y Cirujanos en medio de un referido al Consejo de Ética del gremio, que ahora no podrá tomar medidas en su contra por supuestamente ocultarle información mientras fue presidente.

“Recibí información ayer (martes) de que el doctor Víctor Ramos renunció al Colegio de Médicos. ¿Qué implica su renuncia? Implica que no se puede someter al trámite de una querella”, explicó este miércoles el actual presidente del Colegio, Carlos Díaz Vélez .

“Renuncia al Colegio de Médicos para no exponerse a lo que le esperaba. ¿Qué pasaba con un informe de Ética que fuese positivo o negativo? El reglamento del Colegio dice que va a la Junta (de Gobierno), y la Junta puede enmendarlo, aprobarlo… lo que decida la Junta finalmente. Pero él sabía lo que le venía” , añadió.

En conferencia de prensa, Díaz Vélez indicó que, en 2022, la Junta de Gobierno del Colegio decidió expulsar sumariamente a Ramos Otero tras descubrir, como resultado de una auditoría interna, que supuestamente le ocultó al ente rector que hizo un préstamo, de $125,000 –con una persona que no identificó– para cubrir pagos de nómina del fallido plan médico para los galenos bajo la corporación CMC Care Holdings LLC .

Ramos Otero, en su carta de renuncia a la membresía –a la que El Nuevo Día tuvo acceso a través de un portavoz–, reconoció, en el primer párrafo, que fue expulsado por la Junta del Colegio, pero no dio más detalles. El galeno no estuvo disponible para entrevista.

En tanto, Díaz Vélez alegó, en la conferencia, que Ramos Otero, mientras ocupó la presidencia del Colegio, llegó a emitir cheques, con dinero del gremio, para el “usurero”, un familiar y una amiga . No reveló la identidad de estas personas, pero arguyó que, solo en intereses, el gremio pagó $41,000 al prestamista sin que la Junta de Gobierno lo supiera.

Luego, aseguró que recibió “una comunicación de (La Fortaleza), de que quieren que le entreguen los documentos” en poder del gremio. Díaz Vélez dijo, igualmente, que, por invitación del presidente del Senado , Thomas Rivera Schatz , participará en la vista pública para evaluar el nombramiento de Ramos Otero, que aún no han sido convocada.

“La semana pasada, dijo, en uno de sus ‘media tours’ políticos, que él tenía evidencia, así que le envié una comunicación para que me la envié y evaluarla. No creo que nosotros debemos estar destruyendo reputaciones de la gente y creando cosas donde no las hay”, afirmó González, quien reiteró que Ramos Otero goza de su confianza.