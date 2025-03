Cuando se le pidió evidencia de dicho vínculo, Ramos Otero –expresidente del Colegio de Médicos– dijo: “Ah, bueno, nadie me va a llamar para ponerme en ‘speaker’ (altavoz)”.

“Que me la entreguen porque, si es algo que no sea chisme, yo quiero verlo”, expresó González, en una conferencia de prensa en Cataño.

Allí mismo, la senadora Migdalia Padilla , del PNP, reconoció que Ramos Otero, al momento, no cuenta con los votos para ser confirmado en la Cámara alta.

“Contundentes mentiras”

“Hay una carta del licenciado Peter Quiñones, encargado de los fondos FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) en Salud, autorizando esa contratación (como director médico del programa). De hecho, la contratación la pide Salud. Yo dije que yo no quería cobrar, pero ellos entendían que, si yo no cobraba y ocurría algo con algún paciente, yo iba a decir que me aplicara la Ley del Buen Samaritano para zafarme de cualquier cosa que pasara con un paciente”, agregó.