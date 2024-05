OGP asegura que diferencias con la Junta Fiscal por presupuesto no representan “una competencia por fondos” entre agencias

Pese a las objeciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) al presupuesto recomendado por el Ejecutivo para el año fiscal que se inicia el 1 de julio, el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco , aseguró que la disponibilidad de fondos para las iniciativas promovidas en el documento no está en juego, toda vez que las partidas denegadas preliminarmente pasan a las reservas custodiadas por el gobierno.

“La línea de ‘reserve for budgetary considerations’ (reserva para consideraciones presupuestarias) está aproximadamente en $116 millones y la de ‘reserve for fiscal plan initiatives’ (reserva para iniciativas incluidas en el plan fiscal), en $176 millones. (Son) casi $300 millones”, comentó el jefe de OGP, al puntualizar que la revisión no supondrá “una competencia por fondos”.