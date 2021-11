El Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (FADEP) anunció este domingo que presentó una moción de objeción al Plan de Ajuste a la Deuda (PDA) que debe ser discutido por la jueza Laura Taylor Swain en una vista que se celebrará mañana, lunes.

“Las organizaciones magisteriales que componemos el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública, conocido como FADEP, hemos presentado una objeción a la moción de la Junta de Control Fiscal para limitar el alcance de la Ley 53-2021 (ley habilitadora del PDA)”, indicó la presidenta de UNETE, Liza M. Fournier.

La jueza Taylor Swain continuará con el proceso judicial sobre el PDA mañana, lunes, a las 9:30 a.m.

“Esa mañana, el magisterio activo y jubilado tendrá su espacio para hacerle claro a la jueza que nos oponemos a los recortes en nuestras pensiones, a la congelación de las aportaciones que hacemos los maestros y maestras activos para nuestro retiro y a la extensión de la fecha de retiro hasta los 63 años de edad”, agregó Fournier.

Agregó que el recurso legal fue presentado por los abogados Rolando Emmanuelli Jiménez y Jessica E. Méndez Colberg.

FADEP está compuesto por un grupo de organizaciones que son afectadas directamente por el PDA, como la Federación de Maestros, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) y el Frente de Pensionados.

/ Manifestantes llegaron hasta el Tribunal federal para expresar su rechazo al Plan de Ajuste de la Deuda (PDA). (Ramón "Tonito" Zayas)

La manifestación fue convocada por varias organizaciones, incluyendo el Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda y el Partido Independentista Puertorriqueño. (Ramón "Tonito" Zayas)

Las vistas se llevarán a cabo ante la jueza Laura Taylor Swain. (Ramón "Tonito" Zayas)

“Esa deuda es ilegal y no la vamos a pagar”, reiteraba el estribillo que todos cantaban mientras piqueteaban en Hato Rey. (Ramón "Tonito" Zayas)

La jueza Swain separó 10 días para analizar el PDA. (Ramón "Tonito" Zayas)

El tramo de la avenida Chardón se mantenía cerrado. También hay una veintena de policías en el área. (Ramón “Tonito” Zayas)

La “Jornada se nos acabó la paciencia: no al plan del tumbe” comienza este lunes, a partir de las 5:00 p.m. con un campamento y una vigilia de pensionados del gobierno frente al Tribunal federal. (Ramón "Tonito" Zayas)

La Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público opina que el PDA traerá mayores problemas a la isla, incluyendo incurrir nuevamente en una quiebra en menos de 10 años. (Ramón "Tonito" Zayas)

A la manifestación asistieron los legisladores independentistas María de Lourdes Santiago y Denis Márquez. (Ramón "Tonito" Zayas)

En la protesta también participan el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública, el Frente en Defensa de las Pensiones. (Ramón "Tonito" Zayas)

A la 1:00 p.m. habrá un junte artístico frente al Tribunal federal. (Ramón "Tonito" Zayas)

La audiencia continuará, según sea necesario, el 9 y 10, 12, 15 al 18 y 22 y 23 de noviembre. (Ramón "Tonito" Zayas)

Un oficial del Departamento de Seguridad Nacional cortó los amarres de las pancartas en el portón del Tribunal federal. (Ramón “Tonito” Zayas)

Hubo un forcejeo entre las autoridades destacadas en el lugar y los manifestantes. (Ramón “Tonito” Zayas)

Manifestantes, entre ellos universitarios, pensionados y trabajadores, impidieron que se retiraran las pancartas. (Ramón “Tonito” Zayas)

Los manifestantes denunciaron que las autoridades violentaban su derecho a la protesta. (Ramón “Tonito” Zayas)

En la protesta participaron estudiantes de los 11 recintos de la UPR. (Ramón “Tonito” Zayas)

Los manifestantes afirmaron que permanecerían en las afueras del Tribunal federal hasta las 5:00 p.m. (Ramón “Tonito” Zayas)

Momento tenso entre manifestantes y agentes de Homeland Security. (Ramón “Tonito” Zayas)

Un grupo de jóvenes llevó fotos de figuras como el gobernador Pedro Pierluisi, la jueza Laura Taylor Swain y el exgobernador Luis Fortuño como "caras de la deuda". (Ramón “Tonito” Zayas)

A la marcha se unieron profesores jubilados de la UPR. (Ramón “Tonito” Zayas)

En la tarde del primer día de vista deben expresarse los objetores al PDA. (Ramón “Tonito” Zayas)

El grupo argumenta que la Ley 53-2021, que solo establece “cero recortes a las pensiones, no puede ser utilizada como base para imponer la congelación o recortes de beneficios futuros al magisterio ni reestructurar su sistema de retiro para que sea uno de aportaciones definidas”, sostuvo Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico.

“Nuestra objeción a la moción presentada por la Junta sobre la Ley 53 también constituye una objeción a la confirmación de este plan, ya que dicho plan no es una ley y la Junta no puede imponer los cambios a nuestro sistema de retiro, eso correspondía a la Legislatura y no lo hizo en la Ley 53″, abundó.

Migdalia Santiago, presidenta de EDUCAMOS, señaló por su parte que exigen a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que enmiende el PDA para que elimine todas las disposiciones relacionadas con los recortes de beneficios futuros y la reestructuración de los sistemas de retiro, al reiterar que, sin autorización legislativa para estos cambios, el plan no puede confirmarse.

Invitación a participar

“Para hacernos escuchar por la jueza Swain no solo estaremos en las vistas en el Tribunal federal, representadas por el Bufete Emmanuelli, sino que invitamos a todos los maestros y maestras a que entiendan que deben defender su retiro, para que nos acompañen el miércoles desde adentro y afuera del tribunal”, indicó Santiago.

En tanto, el licenciado Emmanuelli destacó que cuando la JSF hizo un análisis de la Ley 53 y determinó que “el plan no puede recortar el beneficio mensual, el cheque que reciben nuestros pensionados”.

“Pero que no impide que se tomen otras medidas adicionales que están en el PDA, como recortar beneficios futuros, ajustes por costos de vida y reestructurar los sistemas de retiro a uno de aportación definida en vez de beneficio definido como está actualmente”, abundó.

“El planteamiento que se está llevando ante la jueza Taylor Swain es en el sentido de que la interpretación correcta es que la política pública es que no puede haber recortes, y que la Junta no tiene autorización ni siquiera porque lo ponga en el PDA, para reestructurar los beneficios y los sistemas de retiro, porque el PDA no es una ley. Y la Ley Promesa reserva el poder de hacer legislación que habilite o que implante el PDA a la Legislatura. La Junta no puede legislar”, sentenció el abogado.

Además, los líderes del frente adelantaron que enviarán esta semana correos electrónicos a la jueza Taylor Swain expresando su rechazo al PDA, así como su adhesión a la oposición presentada por el Bufete Emmanuelli.

Igualmente, destacaron que habrá un encuentro ecuménico por un acuerdo justo convocado por sectores religiosos para efectuarse también este miércoles, de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. frente al Tribunal federal, en Hato Rey.