Llegó al encuentro con retraso. Había dedicado la mañana a reuniones y entrevistas y se demoró más de lo previsto. El gobernador Pedro Pierluisi se sentó en su escritorio en el Salón del Trono de La Fortaleza y firmó unos documentos que tenía pendiente a revisar.

Una ayudante le trajo a “Amaia”, la perrita que lo acompaña desde que comenzó en el cargo en enero, regalo de sus hijos y nietos. Iban a pasearla. La saludó y se preparó para la corta sesión de fotos previo a la entrevista con este diario.

Mientras posaba destacó dos bustos que tiene en la oficina: uno del exgobernador Luis A. Ferré y otro del también exmandatario Luis Muñoz Marín. “Los dos fundadores de los principales partidos”, resaltó.

En parte, el escenario político lo empuja a acercarse más a la oposición política. Pierluisi tiene dos frentes grandes de lucha política, uno ante la Legislatura dominada por políticos opositores y otro ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la visiones “muy conservadoras” de algunos de sus miembros.

PUBLICIDAD

Pierluisi, sin embargo, se muestra contento. La llegada de miles de millones en fondos federales le da buenos augurios. Dice que está concentrado en la reconstrucción de la isla. Asegura que la reparación de la infraestructura, incluyendo la red eléctrica, el sistema de acueductos y las escuelas, entre otros asuntos, impulsarán la economía, al menos por los próximos ocho años.

La perrita Amaia acompaña al gobernador desde enero, cuando llegó a La Fortaleza como un regalo de sus hijos y nietos. (Teresa Canino Rivera /STAFF)

Reconoce, sin embargo, grandes obstáculos. La baja natalidad de los puertorriqueños, la emigración intensa a los Estados Unidos, las pobres compensaciones para los trabajadores, y los cambios contributivos para las empresas a nivel internacional que amenazan la competitividad de la isla y los atisbos de una recuperación económica tras unos 15 años de depresión.

En una entrevista con El Nuevo Día, Pierluisi prometió una nueva solución para las amenazas de los pensionados, la pronta reparación de las escuelas públicas, un aumento inicial que lleve a $8.50 el salario mínimo y mejores compensaciones para los empleados públicos.

Esto fue lo que dijo:

En el último mes la discusión pública ha girado en torno al contrato de privatización de la AEE con la empresa LUMA Energy. ¿Cómo lo evalúa?

-Los cambios son difíciles. Y eso es un gran cambio. Es una transformación lo que se está dando. Y va a continuar. Se va a dar. Estamos hablando de un contrato de 15 años. Es importante que lo fiscalicemos y lo estamos haciendo.

¿Ha sufrido apagones en La Fortaleza?

-Sí. Cuando el apagón grande por la explosión en Monacillos. Perdimos el servicio por casi un día. En otras ocasiones ha habido uno que otro apagón, pero, para contestar la pregunta, creo que las aguas están llegando a su nivel. LUMA está haciendo los ajustes que tiene que hacer. Siempre hay espacio para mejorar y yo estoy seguro que va a mejorar y que vamos a tener un mejor servicio.

PUBLICIDAD

Parecería que la transición no fue tan fluida como se anticipaba públicamente…

-Es que se unieron una serie de situaciones. Primero tuviste esa gran explosión a una semana de comenzar. Por otro lado, tienes la situación de que gran parte del personal de la AEE optó por quedarse en el gobierno y algunos no estaban a gusto con el empleo que recibieron en el gobierno. Se le ha honrado la misma paga. Eso se une. Está la situación que de repente cambia. Es un nuevo operador. Eso crea incertidumbre. Noto que han ido aumentando los recursos que tienen en la calle y que se está estabilizando la situación como debe ser. Ahora tenemos que enfocarnos en mejorar la red.

Usted había mencionado que sobre 300 escuelas con columnas cortas podrían no reabrir en agosto…

-La cifra es mayor. De las cerca de 860 escuelas hay más de 700 con columnas cortas. El compromiso es repararlas todas. Hay un plan detallado de cómo lo vamos a hacer, que está entrelazado con el plan para el reinicio escolar a mediados de agosto. Lo que aquí va a suceder es que la gran mayoría, sino todas, que tienen 50 columnas cortas o menos van a estar reparadas y en condiciones para mediados de agosto. Las que tienen más de 50 columnas cortas se irán reparando y completando esa obra durante el transcurso del semestre escolar. Está todo programado. Vamos a tener interlocking entre escuelas para asegurar espacios y alianzas con alcaldes y entidades sin fines de lucro para asegurarnos que todos los estudiantes tengan educación presencial a partir de mediados de agosto. Algunos tendrán clases presenciales los cinco días de la semana. Otros tendrán clases tres, cuatro o dos días, dependiendo del número de planteles o facilidades disponibles en cada municipio.

PUBLICIDAD

Sé que lleva apenas seis meses en el cargo, pero cabe un cuestionamiento de por qué no se hicieron estas reparaciones antes. Las escuelas llevan cerradas desde marzo del 2020

-No hay justificación. Por lo menos se debió haber planificado la obra y se debió haber comenzado antes de finales del año pasado. No se hizo. En esta administración se ha tenido que planificar, identificar los fondos, sacar las subastas y hacer los trabajos que ya están en curso.

El gobernador Pedro Pierluisi adelantó que estará presentando nueva legislación para ajustar lo que reciben como pensión aquellos jubilados que entraron al gobierno antes del 2000.

¿El problema era los fondos?

-Yo no estaba, pero siempre la situación de los fondos es un issue. Aquí lo que usé fueron fondos federales porque si estás yendo a la Junta de Supervisión para que te autorice, eso toma un montón de tiempo y ellos pueden trancarse. Yo lo que hice fue usar fondos federales.

Hay un proyecto en la Legislatura sobre el salario mínimo. ¿Usted cómo ve el desarrollo del tema?

-Yo cree el comité multisectorial para asesorarme con este tema. Cuando vi que estaba cogiendo tracción el proyecto del salario mínimo que está ante la consideración legislativa le pedí al comité que me adelantara el análisis. Lo que me informó el Comité es que el aumento inicial del ajuste se debe dar a base de pagar $8.50 la hora a partir de enero de 2022. Me parece razonable. Transmití eso a la Legislatura porque había dos versiones, una del Senado a $9 la hora y otra de la Cámara a $8.50.

Un salario a $8.50 la hora, estamos hablando de un salario bruto de $17,680 anuales. Eso es apenas como $250 anuales más del límite de pobreza federal para una persona con un dependiente…

PUBLICIDAD

-Lo que pasa es que esto se tiene que complementar con el crédito al trabajo. Ahora en Puerto Rico vas a tener un crédito al trabajo de miles de dólares. Puede llegar a $6,000 o $7,000 al año.

Pero eso no funcionaría hasta abril (con las planillas) del año que viene…

-La idea creo que es que comience en enero del 2022 también. Yo también tengo un comité multisectorial para ocuparse que la paga sea razonable en todo proyecto de construcción que esté utilizando fondos federales. Es decir, de la reconstrucción. Están en vías de llegar a acuerdos laborales para todos los proyectos… Hay una falta de mano de obra y una de las razones de estas dificultades es por la paga y las condiciones de trabajo.

Las diferencias salariales con EE.UU. están entre los factores que empujan a la gente a irse de Puerto Rico. La mediana salarial para los trabajadores en Puerto Rico el Censo la estimaba en $24,600 en el 2019 y en EE.UU. andaba por $54,000. Todo esto impacta el pago de la deuda, la economía...

-La merma poblacional impacta. La baja natalidad impacta. De igual manera el envejecimiento de la población.

El mandatario asegura que la reparación de la infraestructura, incluyendo la red eléctrica, el sistema de acueductos y las escuelas, entre otros asuntos, impulsarán la economía, al menos por los próximos ocho años.

Es como si el país no provee para que la gente se quede…

-Yo diría que debemos que enfocarnos en mejorar la calidad de vida, que haya buenas oportunidades de empleo, para hacer negocios, de progreso en la isla. En eso estamos enfocados. Esa es la solución. Muchos de los que se fueron fue por falta de oportunidades y buenos empleos. En la medida que nuestra economía se reactive en sus pilares es de esperar que regresen muchos de ellos y ellas. Yo veo un futuro muy prometedor. Toda la data económica que llega pinta un panorama positivo por los próximo ocho años, por no decir más. Lo importante es que el gobierno mejore en su ejecución y en eso estoy enfocado.

PUBLICIDAD

Esa mejoría sería por los fondos federales…

-Es una cantidad enorme. Ya los números cuando yo los digo son hasta difíciles de entender. Esta cuestión de que no hay fondos la podemos dejar atrás. Ahora es cómo se usan, como se aprovechan, no distraerse, enfocarse.

¿Qué le hace pensar que este dinero va a mejorar la economía de manera sostenible y no se va a quemar de una vez y ya, volvemos a lo mismo?

-Lo que pasa es que es un nuevo Puerto Rico porque tu tener una plataforma, una infraestructura renovada, sin tener que endeudarte, es una oportunidad única. Aquí no tenemos que ir a los mercados de capital para hacer esta obra. Eso es increíble. De unos desastres naturales y de una pandemia ha surgido una cantera de fondos federales que lo importante es que lo aprovechemos. Cuando termine esa obra vas a seguir teniendo una zona turística más fuerte que la de ahora. En la manufactura aquí todavía siguen hablando de la Sección 936 (que daba incentivos contributivos a las empresas con operaciones en Puerto Rico). Olvídense de eso ya. Los ingresos del sector manufacturero han seguido creciendo. Aquí hace falta una dosis de positivismo colectivo.

“ Reconozco que aquí hay motivaciones ideológicas (de la JSF). Lo mismo con las pensiones. Es una obsesión por recortar pensiones cuando ya las pensiones en Puerto Rico, desde el 2013, se han recortado por más del 20% ” Pedro Pierluisi, gobernador

Yo seré el pesimista, pero el turismo representa un pedazo pequeñito de la economía y la manufactura enfrentará un enorme reto con los cambios contributivos que se avecinan a nivel federal…

-Lo importante ahí es que no perdamos competitividad ante países extranjeros. Ante los estados, la realidad es que la política contributiva del gobierno estadounidense va dirigida a incentivar a que se ubique, cada vez más, la manufactura en los estados. (Explica que las economías más grandes buscan establecer un impuesto mínimo a las corporaciones de 15% y que Biden quiere aumentar el impuesto sobre los intangibles, que pagan las multinacionales en Puerto Rico, a 21%) Yo pensaría que con 15% se puede vivir. Si se va a pagar 21% y en otros sitios 15% pues ahí se pierde competitividad. Aquí voy a estar protegiendo a Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Siguiendo con el tema salarial, qué va a pasar con los salarios en el gobierno. Ustedes querían hacer unas revisiones y al parecer la JSF no los dejan.

-La Junta se torna muy difícil a la hora de conceder aumentos salariales para nuestros servidores públicos. Esa es la realidad. Yo le pedí a la Junta sobre $70 millones para revisar el plan de retribución del gobierno. Eso es revisar las escalas salariales. La gran mayoría de los servidores públicos no han recibido un aumento desde hace más de 10 o 15 años. Así es difícil reclutar talento, mantener la moral en alto y eso es importante para que ejecute bien. La Junta lo que concedió es $11 millones para comenzar el proceso de ajustar las escalas salariales en el gobierno. No quiso conceder el aumento (en el presupuesto) de $15 millones para los guardias correccionales que en ese paso lo que pido es se les trate igual que a los policías.

¿Y qué va a hacer?

-Para octubre, vamos a tener una cantidad enorme de fondos federales que no está prevista en el presupuesto que la Junta acaba de aprobar. Son para el programa de Medicaid, es decir, para la tarjeta de salud. Cuando eso ocurra, ya se lo dije a la Junta en la última reunión, voy a venir a pedir reprogramaciones de fondos. ¿Cómo la Junta mantiene en el presupuesto el programa de la tarjeta vivo? Ellos están haciendo recortes por todas las agencias, negándose a solicitudes de aumentos, como la de los guardias correccionales, negándose a dar una asignación adicional a la UPR, negándose a dar una transferencia justa a los municipios. Se niegan a todo porque han asumido que vamos a tener una reducción de 80% de los fondos que se reciben para la tarjeta. Aquí, a mediados del año fiscal, voy a volver a la carga porque le tenemos que hacer justicia salarial a los servidores públicos, incluyendo los maestros. Ya se hizo justicia a los maestros transitorios, pero faltan (otros maestros).

PUBLICIDAD

“ Lo que pasa es que es un nuevo Puerto Rico porque tú tener una plataforma, una infraestructura renovada, sin tener que endeudarte, es una oportunidad única ” Pedro Pierluisi, gobernador

¿Esto lo percibe como un asunto ideológico de austeridad?

-Lo justifican diciendo que como no hay legislación federal pues no podemos asumir que van a llegar esos fondos.

¿Se podría hacer recortes en áreas menos prioritarias y ser justo con los que corren el gobierno o es que no hay de dónde recortar?

-Una de las razones de la estrechez a la hora de presupuestar es esa postura de la Junta de que tengo que asumir que el precipicio fiscal viene a pesar del compromiso expreso del presidente y que todo el liderato congresional está alineado. También hay cuestiones ideológicas aquí. Algunos miembros de la Junta son muy conservadores y lo que quieren es seguir reduciendo el tamaño del gobierno, aunque ya no hay justificación para hacerlo.

¿Bueno, la justificación no sería exprimir más del presupuesto para usar ese dinero para pagar la deuda?

-Pero es que ya hay un acuerdo con una masa crítica de acreedores, ya hay un plan de ajuste sometido (ante la jueza que atiende la bancarrota, Laura Taylor Swain) y hay los recursos para cumplir con lo que dispone ese plan. Reconozco que aquí hay motivaciones ideológicas. Lo mismo con las pensiones. Es una obsesión por recortar pensiones cuando ya las pensiones en Puerto Rico, desde el 2013, se han recortado por más del 20%.

De hecho, lo demandaron (el viernes) por eso…

-Y básicamente, yo como lo veo es que la demanda es innecesaria. Yo mismo dije que esa ley (Ley de Retiro Digno) es inconsistente con el plan fiscal… Aquí hay un tranque entre la Junta, por razones ideológicas, y el gobierno. Yo lo que voy a hacer es que voy a presentar dos medidas legislativas, una que va a garantizar un retiro digno para los que llegaron al gobierno antes del 2000 bajo la expectativa de que iban a tener una pensión definida. Es decir, voy a ajustar esa pensión para que no sea tan baja como quedó. Pero no va a ser un monto fiscalmente inaceptable. Va a ser algo bien pensado, bien serio, con un estudio actuarial calculando cuál será el costo… Por otro lado, vamos a modificar la forma y manera en que se pagan las pensiones para asegurarnos que se honren todas a futuro. Todo lo que venza de ahora en adelante, que haya un sistema claro de prioridad en el pago de esas pensiones para garantizar que se honran. Lo hago de buena fe para atender el tranque y veremos la actitud que tome la Junta.

PUBLICIDAD

Acaba de flexibilizar bastante las contingencias del COVID-19. Hay gente que discrepa de su decisión...

-Son muy pocos los que discrepan. La inmensa mayoría está a favor de la flexibilización. Lo que han pedido es que Salud establezca unas guías y haya unas recomendaciones, pero la inmensa mayoría están de acuerdo porque las decisiones están basadas en los datos, no en las especulaciones. No es decir que ya tenemos la variante delta y si aquí pasara lo que pasa en Inglaterra, o si pasa lo que pasa en Australia tendríamos que revertir todo. Todo eso entra al campo de la especulación. A base de las estadísticas llevamos un mes y medio con una tasa de positividad por debajo del 2%. Las guías del CDC dicen que cuando están así debes tener apertura total y aquí no hemos tenido eso.

El gobernador aseguró que va a presentar nuevas propuestas legislativas para atender el tranque entre la JSF y el gobierno sobre el recorte en las pensiones de los jubilados del servicio público. (Teresa Canino Rivera /STAFF)

Tiene una expectativa para el momento en que se pueda alcanzar la inmunidad de rebaño…

-La manera conservadora de reclamar que hay una inmunidad de rebaño es cuando el 70% está inmunizado totalmente. Eso se debe lograr a mediados de septiembre. El 70% de los adultos van a estar inmunizados en cuestión de semanas.

Cómo percibe estos seis meses con el tema de los nombramientos, especialmente tras la salida de Larry Seilhamer (el exsenador que había sido designado secretario de Estado)

-Yo me siento muy satisfecho del desempeño de la Rama Ejecutiva en estos primeros seis meses. Estamos concentrados en la obra. Hemos restaurado la confianza del gobierno de Estados Unidos… En cuanto a la relación con la Asamblea Legislativa, ha habido controversias, claramente desafortunadas. Este asunto de la no confirmación de Larry Seilhamer fue una barbaridad. Dolió muchísimo y fue totalmente injusto e innecesario. Ahora, yo soy persona de mirar hacia el frente. No me voy a atascar en eso. En su momento estaré haciendo una nueva designación en la Secretaría de Estado y espero que la Asamblea Legislativa actúe responsablemente a la hora de confirmar.

¿Cuándo va a llenar las vacantes más importantes como Educación y la silla en el Tribunal Supremo?

-Me quedan los departamentos de Estado, Educación (dice que la agencia está en buenas manos con el jefe interino quien permanecerá hasta pasado el reinicio de clases), PRITS (el Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico), el Comisionado de Seguros, el Contralor y una silla del Supremo. Yo confío que todos esos nombramientos se van a atender pronto.