Pedro Pierluisi: “Aquí nadie debe estar hablando de aumentos de tarifa” en la luz

Aguas Buenas - El gobernador Pedro Pierluisi dijo este lunes que no apoya un aumento en la tarifa del servicio energético para que LUMA Energy pueda pagarle a los clientes cuyos enseres se dañaron a causa de los recientes apagones o por la inestabilidad de red eléctrica.

“No, no la favorezco y no creo que eso sea necesario. Es cuestión de que tienen que responder dentro de los recursos que están asignados y el Negociado de Energía es el ente regulador, que es el que vela porque el proceso sea justo y razonable. Pero no, aquí nadie debe estar hablando de aumentos de tarifa”, dijo el primer ejecutivo.