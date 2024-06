Pedro Pierluisi ordena investigar el apagón del miércoles y activa la Guardia Nacional: “Esto no se debe repetir”

También, el gobernador rechazó que tenga una actitud de abandono frente al tema energético, como se ha comenzado a discutir en las redes sociales. “Eso lo fomenta la gente por la cuestión política electoral, y yo no estoy metido en eso ya. Ya yo no soy candidato a la reelección. Yo meramente lo que estoy haciendo es mi trabajo como gobernador, mi gestión oficial. Estoy 24/7 en este cargo. Estoy todo el tiempo conectado con mi equipo de trabajo, así que no. Eso no es correcto. Obviamente, yo lo tomo como parte de la ‘tiraera’ que siempre pasa en año electoral”, dijo.