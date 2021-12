Tras su renuncia, Delgado pidió disculpas a los residentes del municipio que lideraba por no cumplir con sus expectativas. En la foto lo acompaña la exgobernadora Wanda Vázquez. (David Villafañe Ramos)

Fuentes de El Nuevo Día indicaron que el objetivo de la fiscalía federal no solo es Delgado, sino otros cinco alcaldes y exalcaldes que supuestamente recibieron sobornos o accedieron a la otorgación de contratos ilegales con la compañía Waste Collection, formada en 2012 por el abogado Oscar Santamaría. (Vanessa Serra Díaz)

El gobernador Pedro Pierluisi aseguró hoy, jueves, que no dará espacio ni tolerará la corrupción en su administración y condenó el que el exalcalde de Cataño Félix “el Cano” Delgado le fallara a su pueblo.

“Hoy se confirma que el exalcalde de Cataño Félix ‘el Cano’ Delgado le falló a su pueblo. No hay justificación alguna para los actos delictivos objeto de la alegación de culpabilidad del exalcalde”, dijo Pierluisi a través de un comunicado.

Las expresiones del primer ejecutivo se producen a solo horas de que Delgado se declarara culpable de un cargo por conspiración, soborno y “kickbacks”, como parte de un acuerdo con la fiscalía federal.

“Este tipo de caso no solo afecta el bienestar de los residentes de Cataño, sino también empaña el buen nombre de tantos funcionarios electos que le sirven bien a Puerto Rico. Para mí, lo que es clave es que todo el que venga a servir en el Gobierno, ya sea estatal o municipal, lo haga de forma desprendida y honesta. Servirle al pueblo es un privilegio y conlleva una gran responsabilidad. En mi administración no hay tolerancia ni habrá espacio para conducta que no esté a la altura de lo que espera el pueblo de nosotros”, sostuvo Pierluisi.

Ayer, aunque con reconociendo que no había acusaciones formales contra Delgado, Pierluisi lamentó que el ahora exalcalde de Cataño “tronchara” su vida y su carrera política.