El gobernador Pedro Pierluisi firmó hoy la medida legislativa que autoriza aumentar el salario de los fiscales, procuradores y registradores del Departamento de Justicia (DJ), pero vetó el Proyecto de la Cámara 474, legislación que le hubiera permitido a todo ciudadano defender la protección de los recursos naturales bajo amenaza ante los foros administrativos y judiciales del país.

“En mi gobierno he procurado que prevalezca el balance en todas las decisiones que he tomado, por lo que decidí no impartir mi firma al Proyecto de la Cámara (PC) 474 que crea la Ley de Legitimación Activa Ambiental”, indicó el primer ejecutivo en expresiones escritas.

La semana pasada representantes de grupos ambientales le habían reclamado al gobernador la firma de la medida como mecanismo para proteger los recursos ambientales y arqueológicos.

En sus expresiones, el gobernador alegó que darle paso a la medida provocaría una “proliferación desmedida de pleitos judiciales innecesarios” que atrasarían la reconstrucción del país, así como la recuperación económica y la creación de empleos.

PUBLICIDAD

“No hay razón para trastocar el estado de derecho actual que propicia tanto la conservación como el aprovechamiento de nuestros recursos naturales como bien lo establece nuestra Constitución”, señaló.

El PC 474 le hubiera permitido a organizaciones e individuos denunciar ante foros administrativos y judiciales posibles violaciones ambientales. Actualmente, para tener legitimación activa es indispensable que la parte que promueve la causa de acción demuestre que existe un daño claro y palpable. Bajo el ordenamiento jurídico vigente el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) es quien tiene legitimación activa para todo tipo de violación en relación a asuntos del ambiente, al igual que aquella persona que esté “directamente afectada”.

Mientras, al firmar el PC 1343, Pierluisi reconoció la necesidad de que este grupo de trabajadores del Departamento de Justicia estén bien compensados y así garantizar un equipo de trabajo robusto y comprometido con la verdad y la justicia.

“Conozco de primera mano la encomiable labor que realizan nuestros fiscales, procuradores y registradores del Departamento de Justicia. Desde mis tiempos como secretario de esta agencia hasta el presente he visto como estos profesionales del derecho dan lo mejor de ellos para defender las víctimas y para asegurar que se haga justicia”, señaló.

Legisladores, como la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, habían advertido que el no tomar acción legislativa podría implicar una crisis dentro de Justicia debido a que ante la entrada en vigor en enero próximo de las nuevas métricas bajo el Plan de Clasificación y Retribución, sobre 150 fiscales habrían quedado con un salario muy por debajo al de compañeros abogados.

PUBLICIDAD

De inmediato, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, agradeció al gobernador por firmar la medida de aumento salarial, algo que no recibían desde hace unos 20 años.

“Esta medida, que recibió el respaldo unánime de los legisladores, atempera el salario base de estos funcionarios, brindando una compensación que se ajusta a la realidad económica actual, así como a los retos y exigencias de su profesión”, dijo el funcionario en declaraciones escritas.

Por otro lado, el gobernador convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 1281 para que la Universidad de Puerto Rico (UPR) pueda, de manera inmediata, realizar compras y subastas de bienes y servicios no profesionales sin la mediación de la Administración de Servicios Generales (ASG).

En un memorando, la UPR expuso su aval a esta pieza legislativa porque con la nueva ley no se duplicarán procesos administrativos que incidan en aumentar los costos de su operación.

Asimismo, firmó el Proyecto de la Cámara 1203 para respaldar, mediante ley, que el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), sus federaciones afiliadas, las organizaciones bajo su jurisdicción, así como las entidades receptoras, publiquen anualmente, en la página de Internet del Copur sus estados financieros auditados y planillas contributivas. También es ley el Proyecto del Senado 1015 que crea la Ley de Antidopaje del Deporte Puertorriqueño, presentado por petición del COPUR y del Departamento de Recreación y Deportes.

Finalmente, el gobernador también firmó las Resoluciones Conjuntas del Senado 306 y 307 que entre las dos reasignan $102,106.19 al municipio de Cataño para realizar obras y mejoras permanentes, así como brindar servicios esenciales a la ciudadanía.