En lo que es su primer mensaje sobre la situación del Estado tras la aprobación de un Plan de Ajuste a la Deuda (PAD) y luego que el gobierno comenzara nuevamente a cumplir con los pagos a bonistas, el gobernador Pedro Pierluisi presentó hoy, martes, un panorama optimista de Puerto Rico asegurando que está encaminando a la “recuperación económica”.

Hizo un recuento de lo que considera sus “grandes logros” y, aunque reconoció el trabajo de la Asamblea Legislativa para aprobar la legislación que viabilizó el PAD, no dudó en continuamente hacerles un llamado directo para que dejen a un lado la “política partidista”, aprueben el presupuesto sugerido para el próximo año fiscal y las medidas de su administración que aún están pendientes como la eliminación temporera del impuesto a la gasolina y el proyecto de ley llamado Family First para asegurar fondos al Departamento de la Familia.

“Nuestra gente eligió diversidad en este cuerpo legislativo, no para que pusiéramos a un partido u otro primero, sino para que pongamos a Puerto Rico primero, para que trabajemos juntos por ese pueblo que nos dio su voto de confianza”, afirmó el primer ejecutivo mientras se dirigía a los legisladores en el hemiciclo de la Cámara de Representantes.

“A la hora de legislar, les exhorto a dejar a un lado la política partidista para juntos buscar el bien común de todas y todos en Puerto Rico. Y cuando tengamos diferencias, que sean sobre las ideas y no sobre las personas. Solo así cumpliremos con lo que el pueblo nos ha pedido: acción y resultados”, agregó en el mensaje.

De inmediato, abogó por la igualdad para la isla indicando que los puertorriqueños llevan “más de 105 años sufriendo de discrimen y tolerando desigualdad como ciudadanos americanos que somos”.

“Vamos a lograr que el Congreso convoque a nuestro pueblo para acabar con la colonia. Y vamos a seguir luchando por la Igualdad plena que garantiza la estadidad”, apuntó.

Aprovechó, igualmente, el momento para anunciar algunas nuevas iniciativas como el programa de reciclaje de neumáticos a cargo de una empresa puertorriqueña, procurar que haya una instalación médica en cada municipio y lo que denominó como el programa de Apoyo Energético para subvencionar energía a empresas particularmente de mujeres y jóvenes emprendedoras.

El presupuesto sugerido para el próximo año fiscal formó parte del discurso del primer ejecutivo casi al final. Como anticipó el gobernador, el presupuesto consolidado propuesto asciende a $28,785 millones. Consiste de $12,573 millones del Fondo General, $4,976 millones de fondos especiales y $11,236 millones en fondos federales.

“Es un presupuesto ambicioso, y a la vez responsable, que refleja las necesidades y las aspiraciones de nuestro pueblo. Confío en que esta Asamblea Legislativa, lo evaluará responsablemente para que juntos sigamos asegurando el progreso de nuestro querido Puerto Rico”, dijo.

“Es importante resaltar que como parte de nuestros gastos para el próximo año, se incluye la partida del pago de la deuda ya reestructurada, así como el primer pago de $1,100 millones al Fideicomiso de Reserva de Pensiones y los fondos para cumplir con las pensiones de nuestros retirados. Un aspecto importante del presupuesto es que ahora tenemos un aumento de 20% en la nómina pública, al tiempo que reducimos en 13% las contrataciones de servicios profesionales, que tanto nos cuestan. También garantizamos la asignación de $260 millones para las aportaciones adicionales a las cuentas de retiro de nuestros policías, cumpliendo con mi compromiso de darles un retiro digno”, agregó Pierluisi.

Destacó las asignaciones para diversas partidas como $68 millones para el Nuevo Plan de Retribución del Gobierno con nuevas escalas salariales, $40 millones para el bono de Navidad de los servidores públicos, $620 millones a la Universidad de Puerto Rico y $88 millones para detener la eliminación del Fondo de Equiparación que nutre las arcas de los 78 municipios y debe desaparecer en el 2024, según lo establece el plan fiscal certificado.

Pierluisi les enfatizó a los legisladores que el pueblo exige “resultados” por lo que es necesaria la “colaboración y trabajo en equipo”.

“En este año, en algunas ocasiones hemos demostrado que podemos lograrlo, como, por ejemplo, en la ley para viabilizar el PDA, la ley del salario mínimo y la ley del crédito por trabajo”, dijo.

Aseguró no creer en el protagonismo y, de inmediato, hizo un recuento de las medidas en las que ha estampado su firma convirtiéndolas en ley no sin antes compararlas con la cantidad de proyectos de administración que le ha aprobado la Legislatura.

“Para mí, no es importante quién presenta una medida o propone una idea si es buena para Puerto Rico. He firmado 137 medidas y he vetado 44, muchas de ellas con la intención de firmarlas si se atienden errores en su redacción. Ahora bien, he presentado 76 medidas de administración, y solo 3 se han atendido. Y muchos nombramientos han sido dilatados poniendo en riesgo el trabajo que nuestro pueblo merece”, sentenció.

¿Cuáles son los logros?

Pierluisi recorrió cada tema para sustentar que ha tenido logros en los dos años que lleva al mando de la isla. Habló de que la tasa de desempleo ha bajado de 9% a 6.8%, el turismo ha crecido por lo que el gobierno ha logrado un 16% de aumento en ingresos al fisco por la industria turística y un 35% en ingresos por estadías.

También se mostró satisfecho por la distribución de los fondos federales que han llegado a la isla, particularmente los más de $150 millones que corresponden al Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés), y el manejo dado a la pandemia del COVID-19.

Aunque no dio detalles, dijo que aprobará una reforma contributiva para incentivar la productividad.

“La meta es que Puerto Rico se convierta en una jurisdicción de bajos impuestos para todos”, sostuvo el gobernador.

No excluyó de ente sus logros la alianza público-privada (APP) con LUMA Energy a pesar de las críticas y controversias que ha generado.

“Con la APP de LUMA hemos logrado mayor estabilidad en la distribución eléctrica. A pesar de un comienzo con tropiezos, ya los abonados sin servicio están muy por debajo de los números del pasado. Se ha comenzado la reconstrucción de la red eléctrica y se han realizado más de 18,000 conexiones de abonados con sistemas de generación privada”, indicó.

“Con miras al futuro, seguiremos moviéndonos hacia las renovables para dejar de depender de combustibles fósiles que son costosos y lesivos a nuestro ambiente”, abundó.

Pierluisi dijo que “hizo lo propio” para manejar la disposición de neumáticos activando la Guardia Nacional. Ahora, dijo, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio “logró que una empresa puertorriqueña decidiera emprender en esta industria y ya para finales de este verano estará recibiendo cientos de miles de neumáticos para convertirlos en relleno para jardines, alfombras y pisos de goma como los que se usan en parques y gimnasios”.

/ La Guardia Nacional acudió hoy a Vieques para recoger miles de gomas usadas y sacarlas de la isla municipio. (Ramón “Tonito” Zayas)

La tarea de la Guardia Nacional forma parte de la encomienda que comenzaron el pasado 7 de julio tras una orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi. (Ramón “Tonito” Zayas)

El pasado 30 de abril, por medio del decreto 2021-030 Pierluisi declaró una emergencia ambiental y ordenó a las agencias del Gobierno de Puerto Rico a tomar todas las medidas pertinentes y necesarias para evitar que continúe la acumulación de neumáticos. (Ramón “Tonito” Zayas)

Se estimaba que había dos millones de gomas acumuladas por los 78 municipios. (Ramón “Tonito” Zayas)

El ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes, estimó que el cuerpo militar recogió entre 7,000 a 8,000 gomas en Vieques. (Ramón “Tonito” Zayas)

Hasta ahora, la Guardia Nacional estima que ha recogido 800,000 gomas alrededor de la isla. (Ramón “Tonito” Zayas)

Reyes informó que designó a 436 efectivos del cuerpo militar para el recogido de neumáticos. (Ramón “Tonito” Zayas)

Los neumáticos recogidos hoy en Vieques se transportaron en camiones privados y otros cuatro que le pertenecen a la Guardia Nacional. (Ramón “Tonito” Zayas)

Vieques llevaba años acumulando neumáticos usados sin que ninguna agencia gubernamental se encargara de su recogido, denunció el alcalde. (Ramón “Tonito” Zayas)

La acumulación de gomas usadas puede convertirse en la cuna de enfermedades que atenten contra la salud pública como, por ejemplo, el dengue. (Ramón “Tonito” Zayas)

Hasta hoy, la Guardia Nacional completó el recogido de gomas en 10 pueblos. (Ramón “Tonito” Zayas)

La misión de la Guardia Nacional con los neumáticos usados se desarrolla, actualmente, en 38 pueblos, de manera simultánea. (Ramón “Tonito” Zayas)

El general José Reyes estima que la misión de recogido de gomas se puede extender hasta el 30 de septiembre de este año. (Ramón “Tonito” Zayas)

Algunas de las gomas serán compactadas y enviadas fuera de la Puerto Rico. (Ramón “Tonito” Zayas)

Contó con la asistencias de las empresarias a cargo del proyecto, Virginia y Verónica González así como de Juan Rivera Cabrera, de 105 años y quien venció el COVID-19 con tratamiento monoclonal.

El gobernador concluyó su mensaje con el mismo positivismo con el que comenzó.

“Gracias a la resiliencia y fuerza de nuestra gente, del emprendimiento y la innovación de nuestros comercios, la labor incansable del sector sin fines de lucro y de base de fe, y el compromiso de nuestro gobierno, el estado de situación de Puerto Rico es de mucha esperanza, de gran potencial de crecimiento y de progreso imparable”, sostuvo.