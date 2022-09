El gobernador Pedro Pierluisi exhortó este martes a los miembros de la Cámara de Representantes a que no sigan los pasos del Senado que el lunes pasó por encima el veto que él dio a la medida legislativa que fijaba en $10.50 por hora el salario base de los servidores públicos.

“Espero que en la Cámara no ocurra lo mismo. Que respeten la decisión que tomé en vista de que tenemos una revisión en curso del plan de retribución en todas las agencias del gobierno central y en la gran mayoría de las corporaciones públicas. Ya la Junta (de Supervisión Fiscal) le ha dado paso a eso. Ha sido un gran esfuerzo”, dijo Pierluisi.

Pierluisi recalcó que el nuevo plan de clasificación y retribución de los empleados del gobierno, que comienza en enero próximo, será la herramienta idónea para atender la compensación económica de los funcionarios públicos.

“Porque el plan de revisión o la revisión de las escalas salariales le va a aplicar a la gran mayoría de los servidores públicos. Nos quedaríamos cortos si meramente establecemos un mínimo. Lo importante es ajustar todas esas escalas salariales a base de lo que están recibiendo empleados en el sector privado para labores similares”, explicó.

Aclaró que “está a favor de mejorar la compensación (económica) a toda la fuerza trabajadora en Puerto Rico”.

El Proyecto del Senado 563 -que creaba la “Ley de Salario Mínimo de Empleados Públicos del Estado Libre Asociado”- establecía el salario base en $8.50 con un aumento escalonado hasta llegar a $10.50 en el 2024. La medida, al ir a consideración del gobernador, fue vetada.

El año pasado el gobernador elevó a $8.50 el salario por hora. Sin embargo, la medida excluía a los funcionarios públicos.

El senador del Partido Nuevo Progresista, William Villafañe, fue decisivo para que se lograran los 18 votos necesarios para que el proyecto fuese aprobado obviando el veto del primer ejecutivo.

Pierluisi reconoció que entendía el planteamiento de Villafañe para avalar la medida.

“Yo soy muy respetuoso de la función legislativa. Por lo que vi, yo no estaba en el hemiciclo, él (Villafañe) hizo un gran esfuerzo por indicar su voto. Está alineado con la política pública de mi administración. Pero yo estoy exhortando a los miembros de la Cámara que son los que van a estar atendiendo este asunto en el futuro cercano, que básicamente se solidaricen con mi posición, que entiendan que esto no significa que no queremos mejorar la compensación de los servidores públicos. Al revés. El récord es claro”, apuntó el gobernador.

Si la Cámara de Representantes, al igual que el Senado, lograr dos terceras partes de aval a la medida, entonces puede pasar por encima del veto del gobernador.

Pierluisi adelantó que, de aprobarse el proyecto en la Cámara, la JSF podría impugnar en los tribunales el proyecto.

“Yo no me voy adelantar a ese evento porque, vuelvo y digo, espero que en la Cámara se solidaricen con mi posición”, reafirmó.

Pierluisi rechazó que la acción de los senadores sea un indicio de una posible derrota en las elecciones del 2024 cuando se cree que pueda haber una primaria por la candidatura a la gobernación entre él y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González.

“No tiene absolutamente nada que ver con eso. Eso realmente no es ni tema de conversación en este momento dado. Todos saben que yo voy a aspirar a la reelección”, sentenció Pierluisi.