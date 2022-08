“Están diciendo muchas cosas incorrectas y hasta cierto punto insultantes. Yo he dicho, en repetidas ocasiones, que yo no tengo nada que ver con los hechos que resultaron en la convicción del señor Fuentes”.

Esa fue la respuesta del gobernador Pedro Pierluisi este martes cuando se le cuestionó por la información que ha ofrecido el abogado de su amigo, Joseph Fuentes Fernández, convicto por corrupción a nivel federal, sobre a que había optado por “inmolarse” en vez de revelar todo lo que sabe sobre el Súper Comité de Acción Política, Salvemos a Puerto Rico, que recaudó dinero para la campaña del mandatario en las elecciones del 2020.

Nuevamente, Pierluisi se desvinculó del Súper PAC y de las expresiones del licenciado Joaquín Monserrate Matienzo -abogado de Fuentes Fernández- al indicar que no hubo coordinación con su comité de campaña, dirigido por su hermana, Caridad Pierluisi.

PUBLICIDAD

“Ese PAC es un ente independiente. Él (Fuentes Fernández) cometió serios errores. Cometió un delito. Ahora va a perder la libertad como resultado de esa acción, pero obviamente yo no tengo nada que ver con eso”, apuntó Pierluisi.

“Obviamente hay una amistad y me apena lo que está pasando con él y con su esposa, sus hijos, a quienes conozco. Pero -como he dicho- ya aquí lo que se está demostrando es que en Puerto Rico no hay impunidad. No importa quién sea, ya sea las autoridades federales como las estatales. Eso lo estamos viendo una y otra vez con todos estos casos de corrupción que hemos visto recientemente”, agregó.

Fuentes Fernández fue sentenciado la semana a un año y dos meses en prisión y tres años de libertad supervisada por el juez federal Joseph Laplante.

Tras la sentencia de Fuentes Fernández por crear el Súper PAC, Salvemos a Puerto Rico, que no informó sus recaudos a la Comisión Federal de Elecciones, el licenciado Monserrate Matienzo reveló en una entrevista con el periódico Primera Hora que su cliente se había “inmolado” para no afectar al primer ejecutivo y a otras personas.

Monserrate Matienzo afirmó que Fuentes Fernández creó el Super PAC a petición de Pierluisi.

Asimismo, el licenciado aseguró que Fuentes Fernández se negó a grabar, de manera encubierta, a Pierluisi, quien ha sido su amigo desde la época en que eran estudiantes universitarios.

Pierluisi contestó en la negativa cuando se le cuestionó si Fuentes Fernández dejó de ser su amigo.

PUBLICIDAD

“Jamás. Las amistades siguen, perduran. Somos seres humanos. Él cometio un grave error. Va a pagar perdiendo su libertad, perdiendo su licencia de contador público autorizado, o sea, es bueno que todos se den cuenta de que, otra vez, aquí no hay impunidad”, reiteró.

Respecto a las expresiones públicas del abogado de Fuentes Fernández, Pierluisi le restó importancia.

“Eso es un abogado que hizo esa expresión, pero no. En lo más mínimo. Otra vez, yo no tengo absolutamente nada que ver con eso ni tampoco los pormenores de esa investigación. No los conozco. A mi jamás… en toda mi vida pública yo jamás he sido objeto de una investigación federal o estatal. Jamás”, sentenció.

“En la política vienen los ataques y quieren generalizar y tratar de afectar la reputación de uno, pero en este caso yo tengo mi conciencia muy tranquila. Lo he dicho en mil ocasiones”, sostuvo.