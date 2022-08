El gobernador Pedro Pierluisi insistió que nunca estuvo involucrado ni tuvo conocimiento de los actos ilegales de su amigo Joseph Fuentes Fernández, a pesar de que Joaquín Monserrate Matienzo, el abogado del contador público autorizado (CPA) sentenciado ayer a 14 meses de prisión, asegurara en una entrevista que su cliente se había “inmolado” para no afectar al primer ejecutivo y otras personas.

“Como he indicado en un sinnúmero de ocasiones, no tengo responsabilidad alguna por las actividades del PAC (Comité de Acción Política) que administró Joseph Fuentes y tampoco tengo nada que ver con los actos que resultaron en su convicción”, afirmó el gobernador en declaraciones escritas a El Nuevo Día.

“Nunca he sido entrevistado por las autoridades federales y nadie me ha advertido que haya sido objeto de investigación federal alguna. Tampoco tengo conocimiento sobre los pormenores de la investigación que llevaron a cabo las autoridades federales y que resultó en la convicción de Fuentes más allá de lo que han informado las propias autoridades federales”, recalcó al mandatario.

Monserrate Matienzo, en una entrevista con Primera Hora, afirmó tras la sentencia de su cliente que Fuentes Fernández creó el Super PAC Salvemos a Puerto Rico a petición de Pierluisi, de cara a la campaña política en 2020. Fuentes Fernández se declaró culpable de ocultar información a la Comisión Federal de Elecciones, debido a que creó dos organizaciones sin fines de lucro a través de las cuales canalizaba donativos para el Super PAC, con el objetivo de mantener en el anonimato a los contribuyentes reales.

Asimismo, el licenciado aseguró que Fuentes Fernández se negó a grabar, de manera encubierta, a Pierluisi, quien ha sido su amigo de su época de estudiante universitario.

“Eso hubiera sido ser un traidor contra su amigo que él quiere mucho y estima mucho. Una cosa es decir que el gobernador le pidió que Joey (Fuentes Fernández) se hiciera cargo de ese PAC y otra cosa es decir que el gobernador en conversaciones íntimas, tú sabes, él no va a ser, no va a ser un soplón, punto. Él no va a ser un soplón”, dijo Monserrate Matienzo al medio.

Fuentes Fernández “cree mucho en la amistad y él no cree en eso de ser un soplón y se ha inmolado. Él no se benefició de nada. Pero, él no va a hacerle daño a su amigo”, subrayó el abogado.

En mociones sometidas al tribunal previo a la sentencia de Fuentes Fernández, la fiscalía federal puntualizó que el convicto había revelado a objetos de investigación que se encontraba alambrado. La fiscalía solicitó una sentencia de cárcel de 24 meses para el CPA.

En respuesta, Joseph Aguayo, otro de los abogados de defensa, argumentó que Fuentes Fernández había cometido los actos debido a su “amistad genuina y de décadas con el (entonces) candidato”.

“Como quedó claramente establecido ante el Tribunal Federal, Joseph Fuentes cometió el delito de darle información falsa a la Comisión Federal de Elecciones, y admitió que obstruyó las labores investigativas de las autoridades federales. Lo que ha demostrado este caso, una vez más, es que ya no hay impunidad en Puerto Rico. Todo el que falle tiene que responder ante las autoridades federales o estatales, no importa quién sea, a quién conozca o de dónde venga”, indicó Pierluisi en sus expresiones escritas.