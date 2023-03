El gobernador Pedro Pierluisi evitó este miércoles hacer un llamado a los senadores de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) para que avalen a Vilmarie Rivera designada como procuradora de las Mujeres (OPM), cuya vista pública será mañana.

“El Senado está compuesto por miembros de todos los partidos, así que todos los senadores y senadoras tienen la oportunidad de votar. En cuanto a la delegación del PNP, yo lo que espero es que cada uno vote individualmente, que no sea esto una cuestión de caucus, sino que se le permita a cada uno fijar su posición en su momento”, dijo.

“Esto no es una cuestión de partido. Yo no voy a estar aquí pidiendo un voto o una regla de caucus, como se le dice que todos tienen que votar de una manera u otra. No. Para los nombramientos yo pienso que los senadores deben tener su juicio propio”, abundó.

Reiteró su llamado a los senadores para que escuchen las posturas y planes de Rivera en momentos en que el portavoz de la delegación del PNP en el Senado, Thomas Rivera Schatz, ha expresado públicamente sus reservas con el nombramiento.

“Que estén pendiente de qué es o qué declara, cómo contesta las preguntas de los senadores y senadoras en cuanto a su visión, en cuanto a su plan de trabajo en cuanto a cualquier otro asunto relevante a su oficina porque lo que es importante es que el voto de los senadores y senadoras sea uno informado. Es decir, que sea a base de lo que la procuradora exprese para récord legislativo”, apuntó el primer ejecutivo y presidente del PNP.

Cuestionado si entiende que la nominada no recibirá el aval de los senadores, Pierluisi sostuvo que “no es cuestión de preocuparme. Yo lo que quiero es que el proceso se dé, que sea justo y que ella tenga la oportunidad de ser escuchada y de aclara cualquier duda o señalamiento que se le haga”.

El gobernador defendió su designación al indicar que Rivera tiene un “compromiso inquebrantable con la mujer y una trayectoria en defensa de la mujer”.

“Vi que tiene una personalidad conciliadora, que evita los extremos. Es muy diplomática y muy conocedora”, afirmó.

La vista pública para evaluar a Rivera será en el salón Leopoldo Figueroa, a la 1:30 p.m., en el Capitolio.