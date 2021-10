Aunque el gobernador Pedro Pierluisi reconoció este jueves que la rama judicial tiene un poder discrecional, dijo que hay que buscar mecanismos para evitar que el caso de Andrea Ruiz Costas, víctima de un feminicidio, no se repita.

“Perdonen, pero la discreción judicial no puede ser absoluta. Tenemos que velar por que haya unos parámetros aquí claros para que eso no se vuelva a repetir”, sentenció el gobernador.

“Perdimos a Andrea y eso es irreversible. El daño está hecho. Pero ahora en vez de estar meramente lamentándonos, lo que hay que hacer es tomar acción”, agregó.

Las expresiones del primer ejecutivo fueron su reacción -a peguntas de los periodistas- a la determinación de la Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT) de archivar la querella ética contra las juezas que atendieron el caso de Ruiz Costas e ignoraron el pedido de auxilio de la mujer acechada y hostigada por su expareja.

“La Administración de Tribunales, la Judicatura está llamada a tomar acción y esperemos que así sea. Lo importante no es lamentarnos”, reiteró Pierluisi.

Calificó como “terrible” lo acontecido con Ruiz Costas.

“Tenemos que hacer todo lo posible por que no se repita”, dijo.

Ahora bien, cuando se le preguntó si estaría dispuesto a presentar y avalar un proyecto de ley para limitar la discreción judicial, el gobernador dijo que “hay que evaluarlo porque eso es un tema delicado”.

“Siempre he tenido la mayor deferencia hacia la rama judicial y sé que se le concede una discreción a los jueces por regla general”, dijo.

“Aquí hicieron unas investigaciones y -por lo que reportan los medios- pues como tenían discreción judicial ahí se quedó. Pues no, ahí no se puede quedar. Hay que buscar la manera de que eso no se repita”, sostuvo.

Las juezas investigadas y que intervinieron con el reclamo de ayuda de Ruiz Costas fueron Sonya Nieves Cordero e Ingrid Alvarado Rodríguez. La investigadora Rosa María Cruz Niemic alegó que estaban impedidos de referir la querella a la Comisión de Disciplina Judicial, pues carecían de prueba para establecer que las togadas abusaron intencionalmente de la discreción judicial.