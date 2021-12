El gobernador Pedro Pierluisi informó hoy, miércoles, que no pedirá una revisión o reconsideración a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) para que la Guardia Nacional continúe administrando y distribuyendo vacunas contra el COVID-19, luego que la dependencia federal retirara la autorización al cuerpo militar por inocular a menores de 12 años sin permiso.

Pierluisi basó su determinación en que esas funciones de la Guardia Nacional ya habían prácticamente cesado y en que, a su juicio, el Departamento de Salud y sus proveedores “tienen suficientes recursos para atender la situación” y continuar con la estrategia de vacunación.

“Esta desautorización ocurre cuando la participación que tenía la Guardia Nacional en el área de vacunación era muy limitada: los encamados en Puerto Rico, pero no era un universo grande de personas a ser vacunadas. La labor de almacenamiento y distribución de vacunas ya había pasado también al Departamento de Salud, así que no vislumbro ningún problema en ese aspecto”, dijo.

“No tengo la intención de hacer eso (pedir reconsideración), porque esa función que llevaba a cabo la Guardia Nacional cesó hace un tiempo y no se afecta el manejo de la pandemia que estamos llevando a cabo. No he conversado (al respecto) con el ayudante general (José Reyes), pero desde mi punto de vida no es necesaria esa solicitud de revisión”, agrego el primer ejecutivo.

La desautorización a la Guardia Nacional fue notificada al ayudante general Reyes, el 6 de diciembre, mediante una carta firmada por la subdirectora de los CDC, Kristin Pope, con copia a la doctora Iris Cardona, principal oficial médico de Salud.

En la misiva, se menciona que, entre febrero y julio de 2021, la Guardia Nacional vacunó a niños con las dosis de Pfizer y Moderna sin que, en ese momento, existiera la aprobación de la Administración federal de Drogas y Alimentos (FDA, en inglés) ni la recomendación del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los CDC.

Confrontado con estos hechos, Pierluisi expresó: “La Guardia Nacional actuó de buena fe, pero se mal interpretaron las guías aplicables y estamos hablando de alrededor de 70 niños que fueron inoculados, vamos a decir, antes de tiempo. En ese momento dado, las guías no permitían esa inoculación. El ayudante general (Reyes) asumió la responsabilidad desde el primer día”.

“Tengo que decir que hay que felicitar a la Guardia Nacional por su rol al combatir esta pandemia. La realidad es que vacunaron a más de 600,000 personas por todo Puerto Rico. Salvaron, estoy seguro, cientos de vidas al así hacerlo. Como bien dijo el ayudante general, en estas operaciones de emergencia siempre ocurren errores, y esta situación fue un error aislado”, añadió.

De acuerdo con Pierluisi, la Guardia General continuará colaborando con Salud en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Isla Verde, con tareas de cernimiento y apoyo.

Mencionó, por otro lado, que “todo el esfuerzo” de la Guardia Nacional en el manejo de la pandemia fue costeado con fondos federales, “así que hoy no termina su intervención, sino que se modifica”. El gobernador no ofreció una cifra del costo de las labores del cuerpo militar.

“Salud está debidamente preparado, así como los proveedores, para que la vacunación continúe sin tropiezo alguno. Si se necesita el apoyo del Guardia Nacional, estaría en posición de reclamarlo para asuntos de logística, que sabemos que siempre pueden aportar. Pero, al momento, no hay necesidad de hacer eso”, insistió.

Las expresiones de Pierluisi se dieron en el recibimiento del rotor de la turbina de la unidad #6 de la central Costa Sur de la Autoridad de Energía Eléctrica, que se averió en agosto y fue reparado en Estados Unidos. Se estima que la instalación acabará el 18 de diciembre y que, en o antes del 30 de este mes, la unidad esté nuevamente en servicio, aportando 410 megavatios a la red.