Pedro Pierluisi pide a la Junta Fiscal requisitos “razonables” para que la UPR acceda a partida de $102 millones

“Nosotros incluimos esos $102 millones en la petición presupuestaria que le sometimos a la Junta. Es la Junta la que, aparentemente, está incluyendo unos requisitos, unas condiciones para el uso de esos $102 millones. Nosotros estaremos vigilantes, estaremos velando que las condiciones no sean demasiado onerosas, que no sea algo que realmente la Universidad no va a poder cumplir. Tenemos que ver que las condiciones sean razonables”, expresó el mandatario.