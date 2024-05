Pedro Pierluisi se desvincula de carta que Ana Escobar envió a La Fortaleza negando la excarcelación de Hermes Ávila

“No he visto esa carta. Lo que usualmente ocurre, a nivel de Fortaleza, es que confinados escriben regularmente pidiendo, puede ser clemencia como pidiendo, por ejemplo, eso mismo... que entienden que son elegibles para algún tipo de pase. Es el asesor legal el que trabaja estos asuntos y, usualmente, se refiere el asunto, en algunos casos, al propio DCR y, en otros casos, es la Junta de Libertad Bajo Palabra”, dijo el primer ejecutivo, tras asegurar que no leyó la misiva, con fecha del 30 de agosto de 2022. “Eso no llegó a mí”, indicó.

“El rol mío en la gobernación está circunscrito a la clemencia ejecutiva. Son esas (peticiones) a las que yo le dedico tiempo personal. Por cierto, en lo que va de cuatrienio, esto nunca había pasado. Yo, personalmente, he revisado más de 510 solicitudes de clemencias. Y he concedido alrededor del 10% de las solicitudes que me han llegado. Le dedico tiempo al tema”, sostuvo Pierluisi.

La carta de Escobar fue divulgada por el exsenador y aspirante al Senado por acumulación del Partido Popular Democrático, Carlos Díaz. La misiva –de dos páginas– es dirigida a Lymari Pagán Fontán, identificada como asistente administrativa de la Oficina del Abogado General del Gobernador de Puerto Rico.

En la comunicación, Escobar indica que un panel médico de la empresa Physician Correctional –empresa a cargo de los servicios de salud de la población penal– recomendó la excarcelación de Ávila Vázquez bajo la Ley 25 de 1992. Pero, “el 31 de mayo de 2022, el caso fue evaluado para el Programa de Pase Extendido por Condición de Salud Ley 25 y se determinó denegar, ya que carece de recurso familiar y de un plan de salida”.

Al preguntársele por la respuesta que La Fortaleza dio a la misiva, el gobernador se comprometió a proveer los documentos o la información. Posteriormente, la secretaria de Prensa, Sheila Angleró, sostuvo, vía telefónica, que “no hay ninguna respuesta” a la carta.

“Nosotros no tenemos que contestar eso (carta de Escobar). No hay que intervenir ahí más nada. ¿Qué respuesta tiene que haber ahí?”, indicó Angleró, quien agregó que la carta de la secretaria es de corte “informativo”.

La Fortaleza hizo pública, en cambio, una carta, de Vázquez Ávila, con fecha del 8 de agosto de 2022 (previa a la de Escobar), en la que pide ayuda al gobernador. El hombre fue acusado, el 22 de abril, por el feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega, de 56 años, y fue reingresado en el Complejo Correccional de Bayamón, al no prestar la fianza de $4 millones.

Vázquez Ávila alegó que estaba parapléjico para beneficiarse de la Ley 25, que permite a reclusos -pacientes de sida o que sufren una enfermedad terminal- obtener un pase extendido a la libre comunidad, aunque ahora se sabe que el sujeto burló al panel de médicos, un asunto que está bajo investigación. Previo a su liberación, el hombre cumplía122 años de prisión por el asesinato de la terapista Celia López García, de 28 años, en Caguas. Fue sentenciado el 15 de junio de 2005 y liberado en 2023, a pesar de su abultado expediente criminal.

“Le escribo porque necesito de su ayuda y es que necesito un hogar de cuido donde vivir. Que me acepten en un hogar del Departamento de la Familia, para yo poder salir. Solo deseo morir tranquilo, sé que yo cometí muchos errores en mi vida cuando era yo joven, que me trajeron aquí, a la prisión, y que ya tengo 51 años de edad y parapléjico. Por lo que me quedé así por un accidente que ya tuve en la misma cárcel”, lee la carta del convicto, de dos páginas, con errores ortográficos y redactada a mano.

De acuerdo con Angleró, “la única comunicación que salió de Fortaleza es de enviar la carta de ese confinado para el trámite correspondiente”. La misiva establece que fue referida al DCR.

La existencia de esta misiva era desconocida hasta el momento, pese a que su caso se ventila públicamente hace semanas.

Escobar, de hecho, no asistió hoy a una vista pública convocada por el Senado, en la que sus miembros buscaban que rindiera cuentas por el caso de Ávila Vázquez.

