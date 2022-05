El gobernador Pedro Pierluisi indicó este miércoles que, independientemente de los nombres que surjan vinculados al súper PAC Salvemos a Puerto Rico, nada le quitará la certeza de que los miembros de su comité político no han cometido ilegalidad alguna.

En el pliego acusatorio contra el presidente de Salvemos a Puerto Rico, Joseph Fuentes Fernández, se mencionan a tres individuos bajo los números 1,2 y 3. Fuentes de este medio indican que el “individuo 1″ es el cuñado del gobernador, Andrés Guillermard, y que el “individuo 3″ es el abogado y consultor Alejandro Figueroa, quien dirigió la campaña de Pierluisi en 2016.

Sin embargo, la única persona procesada, al momento, a nivel federal y convicta por este caso es Fuentes Fernández, quien, a principios de mes, se declaró culpable de haber ocultado el origen de $495,000 en ingresos que recibió el súper PAC (comité de acción política).

“Pero los nombres no cambian la situación. No importa qué nombres menciones porque realmente son especulaciones. No importa si el nombre es el de mi cuñado o el de Alejandro, no cambia lo que ya yo he dicho en repetidas ocasiones. El único requerimiento en ley federal y estatal, cuando hablamos de PAC, es que los comités de campaña de candidatos no coordinen su campaña con el PAC. Eso es lo único que se prohíbe y la penalidad es monetaria”, dijo el gobernador cuando se le preguntó por Figueroa.

Reiteró que su comité de campaña no coordinó con el súper PAC de Fuentes Fernández, quien se declaró culpable de falsificar, ocultar o encubrir la identidad de los donantes que aportaron los $495,000. Recaudaba a favor de Pierluisi como candidato a la gobernación, según ha trascendido.

Pierluisi refirió a la Oficina del Contralor Electoral (OCE) cualquier cuestionamiento sobre otros comités de campaña que supuestamente han sido multados por coordinar con PAC o súper PAC.

“En mi caso, eso no ocurrió”, recalcó Pierluisi.

“Siguen estirando esto, pero otra vez, van a acabar en el mismo sitio. Es inconsecuente ni quiénes son las personas mencionadas”, afirmó.

El contralor electoral, Walter Vélez, por su parte, rechazó que hayan impuesto sanciones relacionadas con ese asunto. “No tenemos multas por coordinación con PAC o súper PAC”, dijo el funcionario a este medio por escrito.

Mientras, cuando se le preguntó a Pierluisi si se había comunicado con Guillemard o Figueroa, el primer ejecutivo afirmó: “En lo más mínimo”.

“Porque no tengo razón para hacerlo. Ya he dicho tantas veces lo mismo. Me parece que se van a aburrir, pero es la realidad”, dijo.

Además, rechazó que haya lucido molesto cuando se le ha preguntado en días recientes por este tema.

“Yo no me molesto. Lo que pasa es que tengo que ser firme para insistir en lo que es la verdad, y decirlo seriamente para que ya se den cuenta de que esa realidad no va a cambiar”, puntualizó.