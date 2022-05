El gobernador Pedro Pierluisi rechazó este miércoles que su cuñado Andrés Guillemard sea una de las personas que menciona el pliego acusatorio contra el presidente del Comité de Acción Política (PAC) Salvemos a Puerto Rico, Inc., Joseph Fuentes Fernández.

Fuentes Fernández se declaró culpable de falsificar, ocultar o encubrir, mediante esquema, la identidad de los donantes que aportaron $495,000 a la campaña de Salvemos a Puerto Rico en contra de los rivales de Pierluisi en la campaña electoral de 2020.

“No sé quién lo implica, pero ya -como yo he expresado anteriormente- la ley tanto federal como estatal lo que prohíbe es que haya cualquier tipo de coordinación de las actividades electorales de mi campaña y cualquier PAC, y en mi caso, como yo he dicho en repetidas ocasiones, mi comité no coordinó sus actividades electorales con ese PAC o cualquier otro PAC”, sostuvo el primer ejecutivo.

Pierluisi dijo que la Oficina del Contralor Electoral investigó querellas sobre este tema y “no prosperaron porque no hubo tal coordinación”.

En el pliego acusatorio contra Joseph Fuentes se menciona que el Individuo 1, un asociado del gobernador y recaudador significativo de su campaña, discutió con él aspectos de un plan para crear entidades fantasmas, que se hacían pasar como donantes, para ocultar la verdadera identidad de los inversionistas.

“En cuanto a las actividades del PAC en cuestión, ya las autoridades federales se expresaron al más alto nivel. El delito que se cometió fue el de proveer información falsa a la Comisión Federal de Elecciones y se está procesando”, afirmó.

“Cuando yo digo que no hubo coordinación de mi comité (de campaña) eso le aplica a todos los que tenían cualquier rol en mi comité de campaña, incluyéndolo a él (Guillemard)”, abundó.

Destacó que son las autoridades federales las que pueden proveer información sobre la identidad de los individuos que menciona la denuncia criminal.

Pierluisi respondió en la afirmativa cuando se le preguntó si conocía a Marc Tacher.

“Socialmente y también sé que por mucho tiempo ha apoyado al PNP (Partido Nuevo Progresista) y a candidatos del PNP”, sostuvo.

Se alega que Tacher hizo una donación de $200,000 al PAC y, posteriormente, obtuvo un contrato para manejar los seguros de la Autoridad de Energía Eléctrica bajo la empresa Essential Insurance Services.

“Nadie que ha donado a cualquiera de mis campañas lo hizo con la expectativa de recibir nada a cambio. Si tuvo esa expectativa, estaba errada, muy equivocada porque yo jamás voy a permitir eso y no va a suceder”, dijo el gobernador.

Además, dijo que esos donativos que se señalan, como el de Tacher, ocurrieron cuando él era candidato y no gobernador.

“Recuerden que hay miles de contratos del gobierno en cualquier momento dado y lo que la ley prohíbe es que cualquiera reciba un contrato a cambio de un donativo, de un pago. Eso es lo que es claramente ilegal”, abundó Pierluisi.

“Eso en mi administración está terminantemente prohibido”, puntualizó.

A preguntas de la prensa, dijo que no ha consultado ni ha buscado un abogado ante la posibilidad de que las autoridades federales lo contacten.

“No, en lo más mínimo. No he tenido que consultar a nadie y a mí ni siquiera se han acercado ni se van a acercar. Es que es imposible”, sostuvo.