Pedro Pierluisi sobre aumento solicitado por exjueces del Tribunal Supremo: “Una modificación de pensiones está prohibida”

Luego que cinco exjueces del Tribunal Supremo demandaran al Sistema de Retiro para reclamar que se les aumenten sus pensiones tras el alza salarial legislada en julio para los miembros de la Judicatura, el gobernador Pedro Pierluisi opinó este jueves que el asunto debe ser atendido por la jueza presidenta del máximo foro judicial, Maité D. Oronoz Rodríguez , aunque advirtió que el Plan de Ajuste de la Deuda establece que las pensiones no deben alterarse.

“Tendría que hacer las gestiones ante la Junta de Supervisión (Fiscal). Me consta que, en el Plan de Ajuste de la Deuda del gobierno... es decir, cuando se reestructuró la deuda del gobierno, uno de los requisitos es que no se modifiquen los sistemas de pensión. Yo he dicho que se pudieran dar bonificaciones a pensionados de año en año, dependiendo de los resultados financieros del gobierno, de la gestión del gobierno”, indicó durante una actividad en la que anunció la construcción de una nueva pista de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Rafael Hernández, en Aguadilla.