Pedro Pierluisi sobre denuncias de atornillamientos en el Ejecutivo: “Lo que van es a tirar barrecampos”

“Esta gente que habla son del Partido Popular, que están en campaña, y lo que van es a tirar barrecampos y exagerar y hablar de atornillamiento cuando ese no es el caso. Ya eso es un tema trillado . Cada cuatro años se habla de atornillamientos. Lo que ocurre, por regla general, es que los que están en puestos de confianza piden ser reinstalados en sus puestos de carrera, cuando los tienen. Eso no es atornillamiento, es el derecho que tienen”, afirmó el primer ejecutivo saliente.

Cuestiona eficacia de estrategias “agresivas”

“Aquí hay una libertad de expresión. Yo no soy quién para estar juzgando a nadie cuando hace uso de esa libertad de expresión, pero sí reclamo que tienen que cumplir con la ley. Sí he notado que hubo esos ataques al PNP, como institución, a todos los penepés, yo diría, y, por otro lado, veo al portavoz del PNP en el Senado que respondió. No voy a comentar más allá de que es importante que se cumpla con la ley, y cada cual tendrá su estrategia. No estoy seguro que esas estrategias así, tan agresivas, funcionen. Pero eso lo veremos sobre el camino. No es mi estilo, (pero) cada cual tiene su estilo”, remarcó.