El gobernador Pedro Pierluisi defendió este martes el Plan de Ajuste a la Deuda (PAD) por entender que reducirá significativamente la deuda de la isla, atraerá inversión y nuevos negocios, y permitirá pedir ante el Congreso la salida de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Pierluisi fue tan enfático en defender el PAD, cuya ley habilitadora (proyecto se la Cámara 1003) está hoy bajo escrutinio del Senado y de la Cámara de Representantes, que aseguró que de no aprobarse el acuerdo, Puerto Rico podría quedar en “peor” estado.

“Yo les garantizo a todos que si este acuerdo no se culmina, y yo estoy seguro que se va a culminar con el voto de hoy y la orden o la decisión de la juez (Laura Taylor Swain), cualquier otro acuerdo sería significativamente peor para el pueblo y el gobierno”, dijo.

Explicó que Puerto Rico recibirá en años subsiguientes cantidades “significativas” de fondos federales que no se incluyeron en el plan fiscal que fue base para el PAD.

“No hay que saber mucho, meramente a base de sentido común, que si no implantamos este acuerdo, los acreedores, por regla general, van a querer cobrar más”, dijo.

“Esto es un excelente acuerdo. Y lo voy a decir en arroz y habichuelas. Es beneficioso porque básicamente reduce por dos terceras partes el costo de la deuda de año en año”, abundó Pierluisi.

Además, dijo que es “importantísimo” dejar la quiebra atrás.

“El no tener el gobierno bajo quiebra, que es lo que va a pasar cuando este acuerdo lo confirme el tribunal y luego concluya el caso judicial, va a ser excelente para Puerto Rico para traer inversión, para que se creen más y mejores empleos en la isla, para que crezcan los negocios en la isla… esto es importantísimo”, argumentó el gobernador.

“La Junta va a tener sus días contados para añadir algo bien positivo porque tan pronto las finanzas del gobierno estén estables y volvamos a tener acceso a los mercados. Yo voy a ser el primero yendo al Congreso a decir que ya, que la Junta tiene que terminar su gestión (en la isla) y entonces nosotros (el gobierno de Puerto Rico), retomar las finanzas del gobierno”, apuntó.

Reconoció que “siempre” habrá quien cuestione el PAD. Opositores a la aprobación del PAD, incluso en las filas del Partido Nuevo Progresista (PNP), argumentan que no hay garantías para que la JSF, en un futuro, no reduzca las pensiones de los jubilados del gobierno, que hay bonistas o acreedores del gobierno que saldrán más beneficiados que pagándole lo que se les adeuda y que Puerto Rico volverá a incurrir en un impago en solo una década porque el pago no es sustentable.

“Es muy fácil criticar desde las gradas. Aquí este proceso (de negociación de la deuda) lleva ya cuatro años. Es un proceso constante de negociación con diferentes clases de acreedores. Es el tribunal el que tiene que confirmar el plan”, respondió el gobernador a las críticas.

“La realidad es que nadie puede despintar que conlleva un recorte de dos terceras partes del monto de la deuda de año en año. Eso va a ser un alivio tremendo para el gobierno de Puerto Rico”, reiteró Pierluisi.

Respecto a las garantías para que no se reduzcan las pensiones de los jubilados, el primer ejecutivo dijo que eso se va a establecer con “lenguaje clarísimo”.

“No va a haber un solo pensionado en Puerto Rico sufriendo reducción pensiones. Fue una gran batalla que dimos y lo menciono. También estamos protegiendo a la Universidad de Puerto Rico y a los municipios”, afirmó el gobernador.

Además, dijo que la jueza Taylor Swain debe velar porque se trate de un proceso “justo para todos los acreedores”.

“Realmente no saldrían mejor si no fuera por la implantación de este plan de ajuste”, afirmó el primer ejecutivo.