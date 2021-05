El gobernador Pedro Pierluisi cuestionó este martes qué vinculos tiene la revisión del Código Electoral con la confirmación del secretario de Estado, Larry Seilhamer y no adelantó las acciones que tomaría ante la posibilidad de que el nominado no pase el cedazo de la Cámara de Representantes.

“Obviamente eso (el Código Electoral) no tiene nada que ver con confirmar a Larry Seilhamer o no. Él no tiene nada que ver con ese asunto electoral. Está realmente en manos de los legisladores. Y si quieren usar el asunto del contrato de LUMA como impedimento, pues tampoco porque ese contrato se firmó y se otorgó por toda la gente del gobierno antes de que él fuera designado”, dijo Pierluisi.

“A él (Seilhamer) hay que evaluarlo a base de toda su trayectoria”, abundó el gobernador.

Calificó de “impropio y falto de ética” la vinculación que hace la Cámara entre ambos temas.

“Quedarían en total entredicho”, dijo Pierluisi ante la posibilidad de que Seilhamer no sea confirmado.

Sus expresiones se produjeron luego de que en reiteradas ocasiones el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, dijera que tan pronto el gobernador firmara el proyecto de la Cámara que enmienda el Código Electoral, entonces confirmarían a Seilhamer al cargo. Esa medida aún es discutida en la Asamblea Legislativa.

“Yo estoy, dentro de las circunstancias, tranquilo porque quienes están luciendo terrible son los que se atreven a decir que no confirmarían a Larry Seilhamer por asuntos que no tienen que ver con su capacidad y credenciales para asumir tan importante cargo”, sostuvo Pierluisi.

Preguntado si intercedería o evitaría que Seilhamer no reciba el aval de los representantes, el gobernador dejó claro que no actuaría en esa dirección.

“Esto es una cuestión de principios y yo lo he expresado ya. Aquí tienen que votar a base de los méritos personales de Larry Seilhamer”, afirmó.

“Es que, ¿qué se va a negociar aquí?. Uno no negocia nombramientos y confirmaciones. Eso no es ético. No está bien”, reiteró.

Además, Pierluisi le restó importancia a la advertencia de Hernández de que habrán “consecuencias” luego de que el gobernador vetara el Proyecto de la Cámara 500 que, entre otros asuntos, eliminaba los poderes delegados al Ejecutivo -a través de la aprobación de múltiples leyes- para atender la emergencia fiscal por la que atraviesa Puerto Rico y extendía el período de emergencia fiscal. Según el gobernador, la aprobación de la medida “infringiría las disposiciones de la Ley Promesa”.

“La medida ignora o hace caso omiso del hecho de que todavía el gobierno está en quiebra, de que existe una emergencia fiscal”, dijo Pierluisi.