Un grupo de viequenses y culebrenses aseguró ayer que, contrario a lo que expresa esta administración, los problemas con el transporte marítimo hacia ambas islas municipio no han desaparecido e, incluso, han empeorado.

En entrevistas separadas, viequenses y culebrenses denunciaron que HMS Ferries, la empresa que -mediante un contrato de alianza público privada (APP)- administra el transporte marítimo para las islas municipio y entre San Juan y Cataño, supuestamente toma decisiones unilaterales que afectan su calidad de vida, la más reciente, limitar el acarreo de carga.

“Es un martirio, no un servicio. Eso es lo que está sucediendo aquí, y la gente está convencida que lo que quieren hacer es sacarnos de aquí, y no nos van a sacar. Esto es la cuna, nuestro lugar. Seguiremos peleando, pero se cansa el pueblo dándole la cabeza contra una pared”, afirmó la líder viequense y activista Myrna Pagán.

PUBLICIDAD

La empresa HMS Ferries evitó emitir comentarios sobre las denuncias.

Al igual que otros portavoces de las comunidades en las islas municipio, Pagán explicó que HMS Ferries decidió transportar la carga pesada en una barcaza que tiene alquilada el gobierno y no utiliza las lanchas de carga y pasajeros que, de ordinario, se usaban igualmente para esa tarea.

“Es injusto que, habiendo otros barcos, como Santa María, Cayo Blanco e Isla Bonita, que sean utilizados para llevar solamente carros cuando, toda la vida, se han usado para ambos (carga pesada y vehículos). Es injusto para el comercio”, opinó el comerciante y residente en Vieques Ramses Morales.

Acto seguido, explicó que la barcaza tarda casi tres horas en recorrer el trayecto de Ceiba a Vieques y viceversa, y no lleva pasajeros. “Cuando llegas, hay que esperar todo ese tiempo que llegue la barcaza”, comentó Morales, propietario de negocios en ambas islas municipio.

Según Morales, HMS Ferries tampoco da prioridad a los residentes en Vieques y Culebra en el área de boletería y mantiene la misma práctica con los comerciantes que buscan transportar comida.

“He llegado a Ceiba y me he tenido que quedar en la isla, aunque soy residente de Vieques y tengo negocios en ambas islas. Es una catástrofe pa’ Vieques y Culebra. Problemas en todo lo que es transportación. La mercancía llega tarde. No llega lo que tiene que llegar”, indicó. A modo de ejemplo, comentó que, desde el lunes, hubo problemas con el acarreo de leche.

“Pero el gobernador (Pedro Pierluisi) dice que está mejor el transporte, y no es cierto. Esto está peor que antes”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Lourdes Feliciano, residente y comerciante de Culebra, contó que, para llevar carga pesada a esa isla, HMS Ferries realiza lo que llaman “viajes especiales”, y esta semana se quedaron sin diésel porque lo trajeron en la madrugada sin presuntamente coordinar con los dueños de las gasolineras. “Todo ha seguido de mal en peor. Esto (el transporte) no ha mejorado. Aunque le pasaron esto a HMS Ferries, lo único bueno que tienen es que (las lanchas) salen puntuales. De ahí en fuera, es un desastre, sigue el desastre”, sentenció.

El alcalde de Vieques, José Corcino, ni el de Culebra, Edilberto Romero, contestaron llamadas ni mensajes de texto.

HMS Ferries, en cambio, refirió el pedido de entrevista a la Autoridad de Transporte Integrado (ATI).

El director ejecutivo de la ATI, Josué Menéndez, rechazó las denuncias. “No creo que el servicio o la operación sea peor. Al contrario, porque tienen más servicio de lo que había antes. Los itinerarios se supone que, según el contrato, se reduzcan a cinco viajes por isla, pero, en este momento, tienen nueve viajes por isla”, dijo en entrevista telefónica. Reconoció que esos viajes adicionales implican mayores gastos para el gobierno.

“Yo lo que administro es un contrato y me aseguro que sea de una manera eficiente y segura. En esos momentos, (cuando se negoció y firmó la APP), yo no estuve para esa negociación”, respondió Menéndez, cuando se le cuestionó por qué el gobierno viabilizó un contrato cuyo costo subiría por más viajes que, de ordinario, ofrecía la desaparecida Autoridad de Transporte Marítimo.

PUBLICIDAD

Las declaraciones del funcionario contrastan con las de algunos residentes, como Feliciano, que argumentó que el itinerario de ruta se redujo, al eliminarse el viaje del “ferry” de las 5:00 p.m.

Feliciano también denunció, al igual que Pagán, que las naves parten de los muelles con asientos vacíos cuando quienes han comprado espacio no aparecen, y se niegan a vender boletos adicionales a quienes aguardan en el lugar.

Menéndez reconoció que HMS Ferries tiene como política no vender boletos pese a que hayan espacios en las naves si los asientos fueron vendidos y el comprador no apareció en el muelle. “Se está analizando a ver de qué manera se puede resolver”, sostuvo.