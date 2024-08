Personal unionado de la AMA trabajará tiempo extra para aumentar el número de guaguas en servicio

“Se supone que no haya límite de trabajo para los muchachos, y la flota debe empezar a subir de manera escalonada, pero acelerada”, sostuvo, por su parte, el presidente de TuAma, Ángel Torres Escribano .

“La ley no me obliga a trabajar tiempo extra ni a hacer trabajos que no sean míos. Mañana (jueves) vence el día de la convocatoria, y el viernes deben ser las entrevistas a los candidatos”, expresó Torres Escribano en entrevista con El Nuevo Día.