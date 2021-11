El gobernador Pedro Pierluisi defendió este miércoles la ubicación de Héctor Joaquín Sánchez en el Departamento de Educación como subsecretario asociado y rechazó ordenar sacarlo del cargo a cambio de que se confirme en el Senado a Eliezer Ramos como secretario de la agencia.

“Él tiene un puesto en ese departamento y él tiene ese puesto y goza de la confianza del secretario actual. Goza de la confianza como resultado de eso, de este servidor y nadie debe estar reclamando el que entonces uno tiene que sacar una persona para nombrar a otra. De cuando acá. Orden en la casa”, dijo el primer ejecutivo.

Se mostró molesto cuando se le preguntó si se le comunicaron o estaría dispuesto a que la confirmación de Ramos estuviese sujeta a la salida de Sánchez de Educación.

“No. No sé a quién se le ha ocurrido eso. Eso jamás ha sido tema de conversación conmigo y sería una falta de respeto el que cualquiera tenga ese tipo de conversación conmigo. Otra vez, los nombramientos se deben evaluar a base de los méritos de las personas no sobre otras consideraciones. El puesto de subsecretario es un puesto que no está sujeto a consejo y consentimiento del Senado. Es un puesto que es de la discreción total de la rama ejecutiva. Ahí tienen que tener absolutamente manos afuera”, sostuvo en un tono fuerte.

PUBLICIDAD

“Yo no me someto a chantajes. No me someto a extorsiones. No me someto a ese tipo de negociación. Es más, pienso que es una falta ética cualquier que se atreva ni siquiera insinuar que yo tengo que estar afectando una vida por otra. Afectándole el futuro a una persona por asuntos que no tienen nada que ver con su trasfondo personal. Orden en la casa y respeto”, puntualizó Pierluisi.

El Nuevo Día supo que Sánchez y Ramos no se llevan y han protagonizado encontronazos en Educación. Aunque Sánchez es un maestro paisajista con un cargo de carrera en Educación, antes de llegar a la agencia y convertirse en subsecretario asociado, fue comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP). Defendió en las elecciones y durante el escrutinio los votos a favor del PNP.

La designación de Sánchez como subsecretario asociado a principios de este año fue una de las principales controversias que desembocó con el retiro del nombramiento de Elba Aponte Sánchez luego de que el Senado alertara que no la confirmaría como secretaria.

El portavoz de la mayoría popular en el Senado, Javier Aponte Dalmau, confirmó que Sánchez es la piedra en el camino para confirmar a Ramos.

“Le estamos exigiendo que esa persona (Héctor Joaquín Sánchez) no puede continuar allí porque el Departamento de Educación es para establecer la política educativa, no para tener allí la estructura política de un partido. Eso es inadmisible. No importa que es la facultad del Ejecutivo”, sostuvo Aponte Dalmau a preguntas de este medio.

PUBLICIDAD

“Sácalo y te lo confirmamos”, puntualizó el senador.

Dijo que Ramos contaría con votos de la delegación popular para ser confirmado en el Senado.

“Lo que no quieren allí (en Educación) es a Héctor Joaquín. Nadie quiere a Héctor Joaquín”, afirmó.