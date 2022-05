El gobernador Pedro Pierluisi dijo hoy desconocer si la exgobernadora Wanda Vázquez Garced es objeto de una investigación federal o estatal, pero destacó que en caso de que la haya, “no hay excepciones”.

“Las autoridades estatales y federales están haciendo su trabajo y no hay excepciones. Pero yo no tengo constancia de que esa campaña esté bajo investigación. Eso, si acaso, lo tendrían que confirmar los federales”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa tras participar de una conferencia de prensa.

“Si hay en curso una investigación, yo no tengo los detalles sobre eso”, agregó.

Según ha trascendido, Vázquez Garced supuestamente es investigada por las autoridades federales por fraude electoral.

“Esto había salido ya. Habían surgido reportajes antes sobre esta situación y yo siempre he contestado lo mismo. Yo no estoy en posición de confirmar esa noticia o ese reportaje. Eso le corresponde a otros”, afirmó Pierluisi.

Agregó desconocer si las leyes bancarias sufrieron cambios bajo la administración de la Vázquez Garced. Supuestamente, y según informes de prensa, la exgobernadora recibió donativos para su campaña política a cambio de que se enmendaran leyes bancarias de Puerto Rico.

“Hay una ley y unos reglamentos que le aplican a las entidades bancarias internacionales y a las entidades financieras internacionales. Durante mi administración -que yo sepa- eso no se ha cambiado. Si hubo cambios anteriormente habría que hacerle esa pregunta, por ejemplo, a la comisionada de Instituciones Financieras, Natalia Sequeira. Ella tiene que tener ese detalle, pero yo no lo tengo. Qué cambios, si alguno, se le hizo a esa ley o a esos reglamentos en el pasado. Durante mi administración no se le han hecho cambios a esa ley o a esos reglamentos”, dijo.