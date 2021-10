GURABO.- El gobernador Pedro Pierluisi lamentó este jueves el fallo de la jueza Laura Taylor Swain que anuló la Ley de Retiro Digno y no quiso adelantar cuál será el próximo curso de acción del gobierno hasta tanto no reciba el insumo de los abogados.

“Revisaremos la decisión con el equipo legal que tenemos y entonces partiremos de ahí”, dijo el primer ejecutivo a solo minutos de que se produjera la decisión de la jueza federal y luego de haber participado de la graduación de 122 cadetes de la Uniformada.

“Es un asunto legal. Los abogados tienen que evaluar la decisión antes de tomar cualquier decisión en cuanto a, por ejemplo, si se apela o no. Eso hay que evaluar los méritos de la decisión. Voy a esperar el consejo de los abogados antes de tomar una decisión”, insistió.

Reconoció, sin embargo, que el estatuto tenían renglones que chocaban directamente con el plan fiscal certificado, un asunto que también aceptó Pierluisi cuando firmó la Ley de Retiro Digno en junio pasado.

“Esa ley tenía varios componentes… no me sorprende la decisión (de la jueza) porque tenía, otra vez, varios componentes, algunos que estaban claramente reñidos con el plan fiscal certificado por la Junta. Es lamentable el hecho de que parte de la ley lo que quería y pretendía es reconocer que todos los servidores en Puerto Rico tienen derecho a un retiro digno. En la medida en que la decisión pues… significa que esa aspiración no cuenta con el aval del Tribunal federal, pues lo lamento”, sostuvo.

Destacó que la decición de la jueza no socava “en nada” el compromiso de su aspiración de validar en el proceso de reestructuración de la deuda las pensiones de todos los jubilados del gobierno.

“Sé que vamos a tener los recursos para hacerlo. Esta decisión no varía en nada ese compromise”, dijo el gobernador.

Además dijo que una vez el gobierno salga de la quiebra, el gobierno “va a honrar ese compromiso que yo he hecho a nombre del pueblo de Puerto Rico con todos los pensionados”.

La Ley de Retiro Digno fue impugnada en el Tribunal federal por la Junta de Supervisión Fiscal por lo que el fallo de la jueza Taylor Swain favorece la postura del ente federal.

El gobernador recordó que el Plan de Ajuste a la Deuda, aunque está vinculado a este tema, no incluye reducciones a las pensiones de los jubilados del gobierno.

“Estamos diciendo si el plan de ajuste conlleva recorte de pensiones, no vamos a avalar la emisión de los bonos reestructurados. Lo más importante aquí para todos, la Junta, el pueblo de Puerto Rico es que esa quiebra quede atrás. Que podamos hacer una emisión de los bonos reestructurados para ahorrarle al gobierno miles de millones de dólares”, afirmó el primer mandatario.

Agregó que el Tribunal federal está consciente de la postura del gobierno y de la Asamblea Legislativa, que es la misma: un rechazo rotundo a la reducción en las pensiones.

Por ende, la decisión de la jueza federal es un choque entre las partes que debe llegar a un acuerdo para reestructurar la deuda.