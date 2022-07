El gobernador Pedro Pierluisi no descartó este lunes establecer una moratoria en el cumplimiento de la Ley 52-2022, específicamente la disposición que requiere que los notarios incluyan copia de las tasaciones, los estudios de título y los planos de mensura al informar transacciones de bienes raíces al Departamento de Hacienda, un asunto que el Departamento de Justicia ha determinado que es inconstitucional.

De hecho, el primer ejecutivo se mostró confiado en que los tribunales se expresen en esa dirección.

“Está bajo consideración. Lo que pasa es que esperamos que el tribunal baje a favor de la impugnación de ese artículo así que no habría necesidad de establecer una moratoria”, dijo Pierluisi.

“Entiendo que dada la posición del Departamento de Hacienda, que se allanó a la postura de la parte demandante, la probabilidad es muy alta de que el tribunal declare inconstitucional ese artículo y no haya necesidad de tal moratoria. Pero el asunto sigue bajo evaluación”, abundó.

La Asociación de Abogados impugnó en el Tribunal de Primera Instancia la constitucionalidad del Artículo 86 de la Ley 52-2022, firmada por el gobernador el pasado 30 de junio de 2022. El Artículo 86 requiere a los notarios solicitar para otorgar una escritura de segregación, agrupación o traslación de dominio de un bien inmueble, el precio de tasación con una tasación realizada por un evaluador profesional autorizado con licencia en Puerto Rico, un plano de mensura y un estudio de título de propiedad.

La Asociación sostiene que dicho requisito fue incluido de forma inconstitucional a la Ley 52-2022 el último día de la sesión ordinaria a pesar de que no tiene relación alguna con la medida legislativa.

El gobernador sostuvo que estampó su firma en el nuevo estatuto porque el Artículo 86 fue introducido en la ley que establecía un nuevo mecanismo para atender el impuesto a las leyes foráneas establecidas en Puerto Rico, un asunto que no podía postergar.

“Eso pesó en mí más que cualquier otra consideración”, apuntó.

Aclaró que el problema radica en que el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, desoyó el llamamiento público que él le hizo para que “no insertara en ese proyecto otros asuntos”.

El ministerio público se allanaría a la demanda incoada por la Asociación de Abogados de Puerto Rico luego de evaluar el recurso legal.

“Lo que ha pasado es que se ha impugnado un artículo de esa ley porque viola el principio constitucional de que cada ley debe tener un propósito y si es más de un propósito, todos deben estar reseñados en el título de la medida. Ese artículo, en particular, no estuvo incluido en el título de la medida y tampoco se discutió en la exposición de motivos de la medida por lo cual obviamente viola ese principio constitucional”, explicó.

“Justicia, el procurador general, no tuvo alternativa porque no podía defender un artículo que es claramente inconstitucional. Así que me anticipo, aunque esa decisión la van a tomar los tribunales, (a decir) que ese artículo va a a quedar inoficioso”, abundó el primer ejecutivo.