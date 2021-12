Enfatizando en que la salud pública va por encima de cualquier descontento, el gobernador Pedro Pierluisi anticipó esta mañana que tan pronto como “en cuestión de días” podría emitir una nueva orden ejecutiva con la que exija las dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19.

El ejecutivo reconoció, en entrevista radial, que darle un carácter compulsorio a las dosis de refuerzo es una de las recomendaciones que recibió de la Coalición Científica para atender el repunte en contagios que atraviesa la isla, pero indicó, al tiempo, que se mantendrá vigilante al desarrollo de las incidencias para tomar la decisión “en el momento que tiene que ser”.

“Por regla general, yo he atendido las recomendaciones de la Coalición (Científica)… Las decisiones se toman no antes ni después. No descarto el incluir en los mandatos el refuerzo, pero se irá haciendo por sectores, comenzando por los más prioritarios”, apuntó Pierluisi (Radio Isla 1320).

PUBLICIDAD

“Así que eso (requerir el refuerzo) viene en su momento y puede ser tan rápido como comenzando en cuestión de días. Eso viene, pero mientras tanto, cuál es el mensaje: vacunarse y obtener el refuerzo los que lo pueden obtener”, abundó.

Las expresiones del gobernador se dan en momentos en que la isla acumula una tasa de positividad del virus de 13%, el porcentaje más alto desde hace un año.

La comunidad médica y científica no descarta que el repunte se deba a una transmisión descontrolada de la nueva variante ómicron, cuyos estudios preliminares la describen como una mutación del SARS-CoV-2 que es más contagiosa, aunque -quizás- menos letal.

Precisamente, el gobernador señaló que se mantiene vigilante a la cantidad de hospitalizaciones y el efecto que pudiera tener la nueva variante en la isla.

“Yo no descarto tomar medida alguna de ser necesario”, acotó.

Cuestionado sobre si se cancelará o no la actividad de fin de año que se realizará desde El Distrito T-Mobile, en la que se esperan hasta 10,000 personas, Pierluisi respondió que continúa programada, por ser en un “espacio controlado”.

“Son actividades diferentes. En la actividad de Fin de Año nos estamos yendo a la segura. Ahí básicamente todo el que vaya tiene que estar vacunado y con prueba negativa, es a la intemperie, es un espacio controlado”, justificó.

Al tiempo, dijo que, contrario a El Distrito, la decisión del alcalde de San Juan, Miguel Romero, de suspender las actividades artísticas para las próximas Fiestas de la Calle San Sebastián sí se sostiene.

PUBLICIDAD

“En el Viejo San Juan hubiera sido una cosa totalmente diferente, ahí los accesos no se pueden ni controlar, realmente la gente está por todas partes y es una aglomeración increíble, así que yo entiendo la decisión del alcalde”, puntualizó.