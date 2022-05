El gobernador Pedro Pierluisi rechazó este martes las denuncias del alcalde de Arecibo, Carlos “Tito” Ramírez de que supuestamente el gobierno central los abandonó en medio de la emergencia que provocaron las lluvias recientes y un tornado que se presume dejó pérdidas millonarias.

“Ese alcalde le radican querellas hasta dentro de su propio partido por las cosas que dice. Lo que dijo era totalmente incorrecto. Estaba Nino Correa, (comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres) y todo el equipo de manejo de emergencias desplegado en el área”, dijo el gobernador con evidente molestia.

“Así que el decir que el gobierno estatal no respondió es una falsedad total, pero no me sorprende porque este señor (Ramírez) le radican querellas hasta en su propio partido”, insistió.

El tornado y las fuertes lluvias se produjeron este domingo. Según el Servicio Nacional de Meteorología, el tornado tuvo una duración de cinco minutos y hubo vientos de 107 millas por hora.

El Municipio de Arecibo se encuentra evaluando los daños con el fin de someter la información al gobierno central que podría pedir una declaración de emergencia al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.