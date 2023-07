CAYEY - El gobernador Pedro Pierluisi defendió hoy nuevamente al recién designado secretario de Educación, Ángel Toledo López, indicando que las expresiones que hizo hace diez años, a través de las redes sociales, fueron mientras no ocupaba ningún cargo en el gobierno.

“Tienen que, en su momento, evaluar al candidato, su trayectoria, su capacidad académica y administrativa. Sí, hizo esas expresiones hace diez años atrás, por las redes sociales como tantos otros las han hecho. Debo comentar que he visto unos comentarios de funcionarios electos que son igualmente objetables por el tono, la estridencia, pero les recuerdo a todos que cuando el secretario designado hizo esos comentarios él no era funcionario público. Él no era figura pública”, sostuvo Pierluisi en un aparte con la prensa.

“Él era un ciudadano de a pie, que hizo esos comentarios y aquí hay una libertad de expresión. Hay que poner eso en su contexto indicado. Es muy diferente cuando funcionarios, como los estoy escuchando, se ponen a estar haciendo ataques, a estar insultando a las personas, juzgando las personas. Esos son los que tienen que medir sus palabras. La gente que está de a pie, que no está en el gobierno, ese es otro cantar”, abundó.

Asimismo, reiteró el pedido al Senado para que, cuando reanuden los trabajos en agosto próximo, evalúen al designado secretario por sus méritos.

La designación de Toledo López al Departamento de Educación fue el pasado sábado, un día después de la renuncia del exsecretario Eliezer Ramos Parés. Casi de inmediato, se hicieron públicas las expresiones que hiciera Toledo López a través de la red social Twitter, entre el 2013 a 2014, en las que concluye, sin prueba alguna, que el exgobernador Alejandro García Padilla estaba “en drogas” y se refería a él como “estiércol”. Debido a esto, ya hay senadores que han adelantado que no avalarán la confirmación del designado.

A preguntas de los periodistas, Pierluisi también dijo que el secretario de Educación federal, Miguel Cardona, está al tanto de la renuncia de Ramos Parés. Además, aprovechó para aclarar que bajo su administración solo ha habido tres secretarios, contando a Toledo López. La primera fue Elba Aponte, seguida por Eliezer Ramos Parés y ahora Toledo López.

“Lo que vemos en mi administración es gran estabilidad. Aquí tenemos fácilmente como 40, 50 agencias y los cambios han sido mínimos porque yo valoro mucho la estabilidad. Cuando hay cambios es porque no hay alternativa, ya sea porque renunció el funcionario o porque entendimos que ameritaba un cambio”, afirmó.

Tras su respuesta, El Nuevo Día mencionó la posibilidad de que Toledo López no sea confirmado en el Senado y le cuestionó al primer mandatario la estabilidad a la que hizo referencia.

“Yo prefiero pensar que va a gozar del consentimiento del Senado, pero siempre tomo medidas para que todos los departamentos estén cumpliendo su misión”, contestó.