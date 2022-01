La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) confirmó ayer, jueves, el plan fiscal que el gobierno deberá adoptar los próximos cinco años para consolidar su gobernanza financiera, en medio de discrepancias entre los directivos del organismo en torno a cómo y cuándo deben terminar sus funciones.

El Plan Fiscal 2022 incorpora el impacto que tendrá el pago de la deuda pública en el presupuesto gubernamental, y parte de la premisa de que la isla experimentará una mejora económica este año fiscal y el siguiente. La mejoría sería resultado de los fondos federales para la reconstrucción y aquellos para lidiar con los efectos económicos de la pandemia.

Sobre todo, la mejoría en las previsiones económicas y presupuestarias también responde a la nueva interpretación que el Centro de Servicios para Medicare y Medicaid (CMS) ha dado a una ley federal aprobada en 2019 y que prácticamente aumentaría por seis veces -de unos $400 millones a $2,943 millones- el dinero federal que ahora se asigna a la isla para financiar el plan Vital.

Según el plan fiscal certificado, este año fiscal, la economía medida por el producto bruto podría crecer 2.6%, una cifra que se ajustaría a 5.2% como resultado de los paliativos asociados a la pandemia de COVID-19.

Pero, a partir del año fiscal entrante, la economía se movería en niveles más cercanos al comportamiento que ha visto Puerto Rico en tiempo reciente. Para el 2023, por ejemplo, la economía medida por el producto bruto crecería unas nueve décimas, y en los años siguientes, incluso, se movería a terreno negativo.

Aumentos por todos lados

Sin embargo, según la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, el impacto de los fondos federales, los beneficios de las reformas estructurales en el tintero y la liquidez que el gobierno ha acumulado en la renegociación de la deuda pública ahora ofrecen flexibilidad suficiente para que el gobierno se centre en lo fundamental: crear las condiciones para que la economía crezca de manera sostenida y fortalecer los servicios gubernamentales pagando mejor a los trabajadores e invirtiendo en equipos y tecnología.

El Plan Fiscal 2022 contempla, por ejemplo, aumentar en unos $5,600 el salario promedio de los educadores, lo que supondría unos $470 por mes, incluyendo nuevos beneficios como las aportaciones patronales al Seguro Social.

Los bomberos recibirían un tercer aumento salarial anual de $1,500, y los miembros de la Policía recibirían unos $3,960 de aumento salarial. Por su parte, los oficiales correccionales verían un aumento del salario promedio que rondaría unos $3,700.

Tales incrementos se distribuirían mensualmente y en dos años fiscales, es decir, a partir del próximo 1 de julio y el 1 de julio del 2023.

Sin embargo, los aumentos están condicionados a que las agencias realicen otros ajustes e implementen medidas de eficiencia, como implementar un sistema de asistencia.

En el caso del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), por ejemplo, los oficiales correccionales recibirían unos $3,700 de aumento en el salario promedio. El 10% del alza se reflejería en julio, pero el alza restante se vería en julio del 2023 si la agencia termina con el proceso de cierre de cárceles, reduce el personal administrativo y recorta otros $4.5 millones al programa de Salud Correccional.

En tanto, en el Departamento de Educación, el alza equivaldría a un aumento del 27% del salario promedio de los educadores y se implementaría en dos años fiscales siempre que se ejecute a cabalidad el requisito de asistencia del personal docente y del estudiantado.

En lo sucesivo, el bono de Navidad también se pagará a los empleados públicos y a los jubilados que así lo reciban.

El riesgo de Medicaid y las pensiones

Según el Plan Fiscal 2022, el entorno es tan favorecedor que habría recursos para nutrir de antemano el fideicomiso que se creó como parte del Plan de Ajuste (PDA) para el pago de pensiones en caso de que no haya suficiente dinero en el Fondo General y, aun después de pagar a los bonistas, todavía quedaría dinero en caja.

El Nuevo Día preguntó a Jaresko si apostar a los fondos de Medicaid, lo que responde a una interpretación del gobierno federal y no a una asignación decisiva, no constituye un riesgo mayor.

“El lenguaje que ha incluido la (JSF) en los cálculos para el fideicomiso de pensiones permite que se revisite ese tema si los fondos de Medicaid o cualquier otra partida federal cambia significativamente”, explicó Jaresko.

Entre los años fiscales 2022 y 2026, reza el Plan Fiscal 2022, el sobrante rondaría entre $2,827 millones y $2,213 millones. Nótese que tales cifras apuestan a que el gobierno implementará todas las reformas fiscales y estructurales establecidas, incluida una nueva “Agenda de Administración Financiera”, lo que incluye la práctica transformación de los mecanismos financieros y presupuestarios del gobierno.

Hora de terminar con la junta

Si bien los integrantes de la JSF confirmaron el plan de manera unánime, los directivos del organismo están en desacuerdo cuando se trata del mandato que recibieron del Congreso.

Ayer, el directivo Justin Peterson utilizó uno de sus turnos en la reunión del organismo para solicitar al Congreso estadounidense que ponga fin al organismo.

“Usemos este punto de inflexión como una oportunidad para hablar del rol de la Junta”, dijo Peterson durante la conferencia de prensa.

Peterson indicó que, de la misma forma en que la congresista puertorriqueña Nydia Velázquez (D-Nueva York) y otras figuras políticas jugaron un papel clave en la aprobación de la ley federal Promesa, ahora el Congreso debe revisar el estatuto y poner fin al organismo que posee poderes por encima del gobierno electo de la isla.

“Quién decide qué es acceder al mercado a tasas razonables”, dijo Peterson a este diario, haciendo referencia a uno de los criterios para que la JSF termine su mandato.

Peterson cree que el requisito de cuatro años de presupuestos balanceados podría reducirse a dos, acortando la existencia de la JSF. De lo contrario, en términos prácticos, la JSF operaría en la isla por espacio de 10 años, un tiempo que considera “demasiado largo”.

Sostuvo que, por espacio de cuatro a cinco años, la JSF utilizó a Promesa como “un escudo” contra los acreedores, pero en ese tiempo, debido a las restricciones que tiene la JSF, se hizo muy poco en adoptar las reformas estructurales que serían necesarias para enderezar las finanzas públicas.

Acto seguido, catalogó como “un escándalo” que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) lleve unos siete años incumpliendo con sus bonistas, por lo que esa reestructuración debe concretarse a la brevedad.

En ese sentido, Peterson aseguró que la JSF completará la reestructuración de la AEE con o sin la ayuda de la Legislatura.

Sobre todo, el estratega de comunicaciones y cabildero -quien antes asesoró a grupos de bonistas de la isla y organizó una campaña de descrédito contra Puerto Rico en medio de la crisis fiscal- sostuvo que, ahora que se ha confirmado el PDA del gobierno central, deben ser los oficiales electos de la isla y no la JSF quienes decidan las medidas fiscales que son necesarias para mantener un presupuesto balanceado.

El Nuevo Día preguntó a Peterson si su postura para que la JSF termine su mandato antes de lo previsto no podría interpretarse como una manera de desentenderse de Puerto Rico ahora que los bonistas tienen asegurada su parte con el PDA.

Peterson contestó en la negativa. Indicó que, si bien los recortes obtenidos en el PDA no afectarán a todos los bonistas por igual, pues ello depende del momento y cuánto pagaron por los bonos de Puerto Rico, la gran mayoría de los bonistas de la isla vieron un descenso en el valor de sus bonos y perdieron miles de millones de dólares con la reestructuración.

“Creo que hemos enderezado el barco y conseguimos un acuerdo… Tres millones y medio de personas que viven en Puerto Rico son ciudadanos americanos, y los americanos no deben ser gobernados a perpetuidad por una junta de siete personas”, dijo Peterson. “No podemos estar aquí para siempre”.

Queda trabajo por hacer

De inmediato, los directivos Andrew Biggs y John Nixon le salieron al paso a Peterson, señalando que resulta necesario que el gobierno adopte las medidas que evitarían una segunda bancarrota.

“Sería un tonto, la persona que no esté preocupada por tener una junta con personas nombradas por el presidente (de Estados Unidos), mayormente fuera de la isla, que no son electas y que tienen una influencia significativa sobre lo que pasa en Puerto Rico”, dijo Biggs.

“La idea de regresar más control a los líderes que fueron electos por los puertorriqueños es obvia, pero al mismo tiempo, no puedes acabar con una junta como esta sin corregir los serios errores que se han cometido a lo largo del tiempo, errores que han afectado la calidad de vida y la prosperidad económica de Puerto Rico en casi todos los aspectos”, prosiguió el experto en planes de pensiones y quien es parte del organismo desde su creación hace cinco años.

“Quisiera que nos disolviéramos hoy mismo, pero hay mucho en la línea, hay mucho en juego para el pueblo de Puerto Rico para que nos rindamos ahora”, insistió Biggs.

Nixon expresó que no tendría problema en disolver la JSF, pero solo si hay evidencia de que el gobierno puertorriqueño ha adoptado suficientes medidas fiscales como para no regresar a una segunda quiebra, y ese no es el caso.

“Este no es el fin del juego”, dijo Nixon, haciendo referencia a la confirmación del PDA del gobierno central, lo que describió como “una tarea hercúlea”.

Nixon, quien lleva un año en la JSF, sostuvo que, en ese corto período de tiempo, el organismo fiscal ha detenido varias leyes estatales que son incompatibles con la realidad fiscal de Puerto Rico. Esa dinámica, a su juicio, es indicativo de que todavía falta un trecho para que el gobierno adopte las mejores prácticas para la gestión de sus recursos.

El directivo con sobre 25 años de experiencia en presupuestos gubernamentales recordó que, en los primeros años del plan fiscal recién confirmado, se proyecta un período de crecimiento económico asociado a los fondos federales para la reconstrucción y para combatir los efectos económicos de la pandemia. Indicó, no obstante, que mantener una tendencia de crecimiento y actividad económica más allá del primer lustro requiere utilizar tales fondos federales de manera estratégica, un ejercicio en el que la JSF puede participar.

“En ausencia de esas medidas fiscales, Puerto Rico irá derecho a una segunda quiebra”, subrayó Nixon.

Antonio Medina, el directivo de la JSF residente en la isla, coincidió con sus pares al plantear que todavía quedan por atenderse varios “asuntos grandes” como la reestructuración de la AEE y de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

Medina sostuvo que la JSF debe poner el foco en el Título V de Promesa, dirigido a agilizar proyectos críticos para la isla, y el organismo también debe asegurarse de la buena gestión del gobierno antes de dar por terminada su función.

Por su parte, el presidente de la JSF, David Skeel, se hizo eco de las expresiones de Biggs y Nixon, y destacó el avance obtenido con Puerto Rico tanto con el PDA como con la certificación del Plan Fiscal 2022.

A preguntas de El Nuevo Día, Jaresko indicó que los lineamientos para que la JSF termine sus funciones están establecidos en Promesa, y dio por seguro que, este año, el organismo reestructurará la deuda de la AEE, aquella de la ACT y habrá espacio suficiente para que el gobierno implemente las medidas recién confirmadas en el nuevo plan.