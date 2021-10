En la víspera de la comparecencia del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares a la Cámara de Representantes, el senador y secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos, denunció este miércoles que el liderato del Partido Popular Democrático (PPD) supuestamente conduce una “cacería de brujas” contra los delegados por la estadidad.

“Esto es una cacería de brujas”, dijo Ríos en conferencia de prensa acompañado de los legisladores José “Quiquito” Meléndez y Gregorio Matías.

Anticipó que ante la comparecencia de Rosselló Nevares y las manifestaciones que se esperan en las afueras del Capitolio, el liderato del PNP estará apoyando a los delegados y a los estadistas.

“Nosotros estamos con la estadidad, con la voluntad del pueblo. Cuando Ricardo Rosselló se siente allí a deponer el PNP va a estar allí apoyándolo porque lo que nos une es el ideal. Lo que nos une es la causa. El PNP va a estar allí apoyando a todos los delegados que piensen igual que nosotros, que Puerto Rico escogió la estadidad”, apuntó Ríos.

Cuestionado por El Nuevo Día sobre si apoyarían también a la delegada Elizabeth Torres, quien confirmó su asistencia y ha cuestionado públicamente el cometido de la delegación, Ríos respondió: “Todos aquellos que no estén a favor de la igualdad, que no estén a favor de lo que el pueblo votó para Puerto Rico que es la estadidad, no tendrán nuestro apoyo”.

Ríos cuestionó por qué el liderato de la Cámara de Representantes no ha dado paso a las resoluciones de la Cámara 537 y 538, que viabilizan una sesión especial de interpelación a los cabilderos contratados por dicho cuerpo legislativo, incluyendo a Prime Policy Group LLC (Charlie Black), Fulcrum Public Affairs LLC y Tatiana Matta. Dijeron que buscan requerir información relativa a las funciones, trabajos y gestiones realizadas desde su contratación.

Meléndez, por su parte, calificó las citaciones de los cabilderos por la estadidad como “una expedición de pesca”.

“Citar a los delegados para pedirle fecha, hora, correos electrónicos y otros datos específicos de reuniones solamente puede interpretarse como una expedición de pesca para mover a los cabilderos pagos por la Cámara de Representantes a tener esa información para tratar de contrarrestar los esfuerzos a favor del mandato electoral del Pueblo de Puerto Rico”, sentenció el representante Meléndez.

Rosselló Nevares así como su homóloga Torres han confirmado su comparecencia mañana jueves a la Comisión de Asuntos Federales y del Veterano de la Cámara de Representantes, presidida por Kebin Maldonado, para contestar preguntas. La comisión hizo las citaciones al amparo de la Resolución de la Cámara 535, en momentos en que también está pendiente la citación de todos los delegados a una sesión de interpelación, que aún no tiene fecha, igualmente en la Cámara.