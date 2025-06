La Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO, en inglés) busca, hace más de un mes, una estructura en la que el gobierno pueda establecer un albergue para que los municipios que no cuenten con un centro local puedan llevar a los animales que pululan las calles en su jurisdicción.

De momento, la búsqueda no se limita a un área geográfica específica. No obstante, Díaz sostuvo que han enviado una “lista de opciones” para que La Fortaleza la evalúe, vea las posibilidades e indique qué funciona o no para el centro de animales.