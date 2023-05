Pese a las críticas de líderes comunitarios de Vieques y Culebra que catalogan el servicio de transporte marítimo bajo una alianza público privada (APP) como peor de lo que había antes, el gobernador Pedro Pierluisi rechazó este martes la denuncia y dijo que “son los menos” quienes tienen esa opinión.

No obstante, el primer mandatario reconoció que se necesitan ajustes operacionales para lidiar con la política de HMS Ferries, empresa privada a cargo del servicio de transportación marítima a las islas municipio y entre San Juan a Cataño. La empresa permite que las embarcaciones salgan de los muelles con espacios disponibles porque quienes compraron boletos no se presentaron al terminal, algo que el gobernador entiende debe modificarse. También favoreció que se añadan más naves para el transporte de carga.

Desde la semana pasada, viequenses y culebrenses han alzado su voz para cuestionar el servicio que reciben de HMS Ferries por entender que no satisface sus necesidades y que, por el contrario, afecta su calidad de vida. En concreto, se quejaron de la falta de disponibilidad de boletos para ellos y los comerciantes porque no se les da prioridad en la boletería. Igualmente, denunciaron que la empresa privada decidió transportar la carga pesada en una barcaza que tiene alquilada el gobierno y no utiliza las lanchas de carga y pasajeros que, de ordinario, se usaban igualmente para esa tarea.

“Lo que yo veo son reclamos de algunos sectores, pero realmente el servicio es sustancialmente mejor. Eso es irrefutable”, ripostó Pierluisi cuando se le preguntó por las denuncias.

En cambio, dijo que “me gustaría que cambie” la práctica de dejar espacios vacíos en las naves porque quien compró el boleto no se presentó al terminal.

“Deben buscar la manera de que si, por decir, no voy a decir el término de tiempo porque estas son cosas técnicas, que si para una hora en particular antes de la hora de salida el que tiene el derecho no ha comparecido, pierde el derecho absoluto a abordar esa lancha. Eso yo pienso que se debe hacer para que no se dé el caso de que hayan personas que se quedan en el terminal viendo espacios en la lancha disponibles y ellos no pudieron abordar la lancha”, explicó.

“Ese es el único cambio que veo porque lo demás están hablando de número de viajes (menor) y es al revés. Tenemos nueve viajes al día en vez de cinco”, abundó.

Los viequenses y culebrenses han indicado que se redujeron los itinerarios. La administración de Pierluisi ha admitido que, con la APP, se estipuló mediante contrato que se reducirían los viajes de nueve a cinco diarios. De esta manera, los viajes adicionales a los cinco diarios deben ser pagados por el gobierno, según el contrato. De hecho, ese pago adicional formó parte de los cuestionamientos públicos que se hicieron antes de que entrara en vigor la contratación de HMS Ferries, pero Pierluisi defendió esa alza en pagos del gobierno.

“Esto es palo boga y palo si no boga. Si tenemos más viajes a ambas islas pues eso es positivo”, sostuvo Pierluisi.

El gobierno estipuló en el contrato con HMS Ferries que pagaría por viajes adicionales a los cinco diarios que acordó bajo lo que denominó como “servicios especiales”. De Ceiba a Vieques, el viaje adicional sale en $4,800 y, de Ceiba a Culebra, $7,925. Si es de pasajeros y carga de Ceiba a Vieques, tiene un costo de $5,864 y, de Ceiba a Culebra, $8,295.

Una de las quejas recientes de los viequenses se circunscribe a la medida unilateral de HMS de reducir los viajes de carga pesada.

“Lo otro es que tenemos un barco exclusivo para carga. Algunos dicen ‘bueno, deberían entonces tener un barco que combine carga y pasajeros’. Mire eso son cosas operacionales se pudieran evaluar, pero de que el servicio es mejor, no importa los reportajes que me surjan de uno o de otro, es así y nadie lo va a poder refutar”, dijo Pierluisi sobre la queja.

“Bueno es que son los menos. Siempre van a haber voces. En una sociedad libre como la nuestra se escucha a todo el mundo y los medios tienen el derecho de reportar lo que quieran reportar. Pero yo básicamaente lo que miro son las estadísticas, los datos concretos y veo una mejoría clara. Irrefutable”, indicó Pierluisi sin indicar cuánto más ha pagado el gobierno por la APP.

El contrato de la APP fue firmado por la exdirectora de la ATM Mara Pérez el 27 de octubre del 2020 y contempla cargos por viajes adicionales a los estipulados, por pagos en retraso, administración, si se excede el gasto acordado en el presupuesto, por ganancia no esperada y por rescindir el acuerdo. Ese dinero será cobrado por la privatizadora mediante factura a la corporación pública. Estará vigente a un término de 23 años, por $750,867,388.