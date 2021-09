El gobierno está en riesgo de perder más del 75% de los $325 millones que destinó el gobierno federal para el Programa de Asistencia para la Renta debido a que puede haber un recogido de los fondos en aquellas jurisdicciones que no hayan desembolsado 65% o más de la ayuda, reveló el administrador de Vivienda Pública, Alejandro Salgado.

“Hasta el momento, hemos recibido 18,162 solicitudes (para participar del programa). Entendemos que hay muchas más personas que se podrían estar beneficiando del programa. Al 30 de septiembre el gobierno federal podría hacer un recall (recogido) de fondos para asignarlos a aquellas jurisdicciones que hayan gastado 65% o más de los fondos que le fueron asignados para correr el programa”, dijo el funcionario.

Precisó que, hasta el momento, han logrado desembolsar $5.7 millones de los $325 millones asignados. Esto significa que Puerto Rico solo ha desembolsado el 1.8% del dinero que se le asignó. El gobierno, al anunciar el programa en julio pasado, estimó que 55,000 personas podrían beneficiarse del mismo.

“Por eso es que tenemos esa preocupación de que hay muchas personas que se pueden beneficiar del programa y no han solicitado. Las guías del programa establecen que para el 30 de septiembre jurisdicciones que no se hayan gastado el dinero, el gobierno federal haga un recall (recogido)”, afirmó.

Ahora bien, destacó que el gobierno federal reconoce que ha habido “problemas para desembolsar los fondos en el periodo estimado”. Por eso, dijo Salgado, están considerando mover la fecha del 30 de septiembre. Pero hasta el momento, no hay una decisión.

Salgado reconoció que pueden haber escollos para que la gente solicite ayuda del programa. Por ejemplo, dijo que pese a que han sido más insistentes en informar de los criterios del programa, aún persiste la noción de que es exclusivamente para personas indigentes o que sean participantes de programas federales.

“Creo que hay muchas personas que se podrían beneficiar de esta asistencia y quizás no la hayan solicitado porque entienden que es para personas de vivienda pública, desempleadas, participantes de Sección 8, que no se identifican con los requisitos de ingreso. Por eso, hicimos un llamado a que vean nuestra página o nos llamen para que puedan solicitar la asistencia”, dijo.

Agregó que incluso la gente desconoce que no necesariamente se debe adeudar renta alquilada o el pago de la luz y el agua para participar del programa. La ayuda cubre hasta el pago prospective de tres meses cuando se prevé que no se podrá hacer el pago.

“No es requisito tener deuda”, sostuvo.

El programa comenzó a aceptar solicitudes el 19 de julio de 2021 a las 8 a.m. y permanecerá abierto hasta que se hayan comprometido todos los fondos disponibles. Pero Salgado precisó que recibirán solicitudes hasta el 30 de septiembre y los desembolsos deben hacerse hasta el 31 de diciembre de este año. Todo dinero que no se use debe ser devuelto al gobierno federal.

Las guías del programa son sumamente flexibles. Requieren cumplir con dos requisitos medulares que son tener ingresos igual o por debajo del 80% del ingreso medio del área en la que se reside, y que se haya tenido pérdida o merma de ingresos o gastos sustantivos a causa del COVID-19.

Pero la ayuda es para toda persona que tenga atrasos en la renta o el pago de agua y/o luz. El gobierno le podrá pagar hasta un máximo de 15 meses en morosidad, desde abril de 2020. Lo importante es que el solicitante cumpla con los requisitos, recalcó Salgado.

El Programa de Emergencia de Pago de Renta pagará hasta el 200% de la renta razonable en el municipio del solicitante determinada por el Departamento de la Vivienda federal a base de una tabla cuyo monto varía por pueblo y cantidad de cuartos de la propiedad.

También paga si se demuestra que no se podrá cumplir con los pagos en meses próximos.

“Vamos bien. Hemos estado recibiendo solicitudes, pero ciertamente hay una preocupación de que no hemos recibido la cantidad que esperábamos y el 30 de septiembre esta por ahí”, reiteró Salgado.

En un intento por allegar más personas que puedan beneficiarse del programa, Salgado dijo que pidieron la cooperación de la Administración de Tribunales para identificar casos de desahucio que puedan recibir la ayuda.

“Serían aquellos casos de desahucio que se hayan presentado durante la pandemia. Queremos que esos casos nos los puedan referir y se puedan beneficiar de este programa. Hemos estado en conversaciones”, sostuvo.

Para saber si ese elegible a tono con los ingresos que establece el programa, se puede acudir a la página https://covidrenta.org/Home/IncomeLimits que establece el ingreso máximo que puede defengar para ser elegible a la ayuda. También se puede ir a https://covidrenta.org/Home/FMRLimits para conocer el límite de ayuda, en dólares y centavos, que puede recibir según la residencia que alquila.

La ayuda para el pago de renta atrasada puede ser solicitada tanto por el arrendador como por el arrendatario.