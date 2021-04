Decenas de viequenses y culebrenses realizaron una manifestación este miércoles en el lado norte del Capitolio para exigir un transporte marítimo digno y expresar su rechazo a la alianza público privada (APP) que respalda el gobierno central como mecanismo para lidiar con los constantes problemas de este servicio.

“Ambas islas (Vieques y Culebra) tienen las mismas exigencias. Estamos pidiendo al gobierno que anule el contrato con HMS Ferries, que hagan los arreglos pertinentes. Dicen que no hay dinero, pero hay fondos para pagar más de $14,000 a una embarcación y que no cumpla con las necesidades de las islas”, dijo la portavoz viequense Erica Bulogne.

“Entiendo yo que deben adquirir embarcaciones del gobierno para los residentes. El plan estratégico del gobierno con las embarcaciones que renta es atender primordialmente a los turistas, no a los residentes. El transporte nos afecta todo, nuestra salud, nuestra economía”, subrayó.

Sigue encallada la barcaza

Bulogne se refirió a la barcaza Marilin H., cuyo remolque encalló ayer en el muelle de Culebra y hasta el momento los esfuerzos para sacar la nave no han sido suficientes. La Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) paga $14,000 diarios por la barcaza mientras se usa y $9,600 cuando está fuera de servicio en el puerto. La nave tiene la rampa averiada y solo se puede usar de manera manual, lo que demora el desembarque.

Además, la ATM mantiene la contratación de Puerto Rico Fast Ferries (PRFF) para el arrendamientos de dos naves: Mr. Mason y Julia Leigh. De estas embarcaciones solo Mr. Mason es usada para el acarreo de carga liviana. Desde el 2011 hasta el presente y de manera interrumpida la empresa ha sido contratada por la ATM para el servicio de transporte marítimo a las islas municipio.

Actualmente, la ATM solo mantiene en funciones una nave de su propiedad. El resto de la flota es alquilada. El lunes el director de la ATM, Jorge Droz, anunció que la empresa HMS Ferries, a la que se le adjudicó una alianza público privada para administrar el transporte marítimo, traerá en mayo cuatro naves: tres de carga y pasajeros y una solo para pasajeros. Aún hay interrogantes sobre las naves que no satisfacen las necesidades de los viequenses y los culebrenses, según han reconocido los alcaldes de ambas islas.

Este medio aún aguarda por una entrevista con Droz.

Las naves Santa María, El Isleño, Isla Bonita y Cayo Largo (propiedad de la ATM) están fuera de la isla en mantenimiento en varaderos de Florida y Saint Thomas. Estas embarcaciones regresan a Puerto Rico entre mayo a septiembre, según la ATM.

Los viequenses y culebrenses han propuesto al gobierno crear una cooperativa manejada por ellos para administrar el servicio de transporte marítimo.

“Eso todavía está vivo”, dijo Bulogne.

La activista reclamó al gobernador escuchar las ideas y propuestas de viequenses y culebrenses.

“Si el gobernador tuviera visión, no tiene que tener empatía, (sabría) que durante todos estos años la contratación del sector privado no ha funcionado. Ha sido un desastre y han pagado decenas de millones de dólares por un sistema que no funciona. Tiene que ser un plan construido por viequenses y culebrenses. El gobierno debe estar dispuesto no solamente al diálogo sino a escuchar y hacer de ellos los reclamos de Vieques y Culebra”, sentenció.

Los manifestantes cantaban consignas que exigían acción inmediata del gobierno central en momentos en que aún prevalecen traspiés con el transporte marítimo. Por ejemplo, el líder culebrense Michael Chamblin dijo que por décadas confrontan problemas con el itinerario intermitente de las lanchas, las averías constantes, falta de disponibilidad de boletos para los residentes, insuficientes viajes e instalaciones portuarias en Ceiba que son inadecuadas.

“Exigimos un servicio de transporte marítimo que se ajuste a nuestras necesidades”, sostuvo Chamblin.

“Si vengo a la isla grande a hacer mis compras y la lancha sale tarde, ya tengo pérdidas”, agregó.

Al igual que Bulogne se mostró confiado en que la privatización del servicio que ofrece la ATM no solucionará la cadena de problemas.

“Realmente hace falta que nuestro pueblo sea involucrado con los asuntos de la ATM con las decisiones que quiera tomar el gobernador. Nosotros no estamos luchando por una privatización sino por un sistema justo. El gobierno sí tiene la capacidad para manejar el sistema de transporte marítimo. La falla está en las decisiones que toman unilateralmente”, afirmó Chamblin.

El culebrense criticó la ineficacia del gobierno en darle mantenimiento a la flota de la ATM.

A la manifestación llegaron los legisladores María de Lourdes Santiago, Ana Irma Rivera Lassén y Denis Márquez.