Un día antes que entrara en vigor la prohibición de las transacciones de empleados en el gobierno ante la cercanía de las elecciones, el Departamento de Educación completó el reclutamiento de más de una docena de puestos de carrera, confirmó el subsecretario asociado de la agencia, Eleuterio Álamo.

Al menos cuatro de los siete superintendentes de las Oficinas Regionales Educativas (ORE) fueron reubicados en puestos en nivel central que son de nueva creación o que han estado vacantes en los últimos años, confirmaron cuatro fuentes a este diario.

Con estas movidas, pasarán a laborar al nivel central, en plazas regulares, la superintendente de la ORE de San Juan, Lydia Báez; de Caguas, Wenddy Colón; de Bayamón, Yanira Raíces; y la de Arecibo, Glorimar Falconi.

Colón pasará a ser gerente de operaciones de Educación Temprana, mientras que Raíces será gerente de operaciones del área de Educación para Adultos. Por su parte, Báez ocupará un puesto en el área de Asuntos Académicos.

“Se hicieron todas las movidas antes de la veda electoral”, expresó una de las fuentes. “Mientras tanto se han quedado un montón de cosas en el aire, ahora fue que aprobaron los planes (de las escuelas), las compras (de materiales para los planteles) están congeladas”, añadió.

Asimismo, funcionarios que ocupaban altos cargos de confianza fueron reubicados en puestos de carrera. Entre ellas, la subsecretaria de Asuntos Académicos, Aixamar González, dirigirá el área de Certificaciones y Credenciales de Personal.

Al frente de la Subsecretaría quedó Jimmy Cabán, de forma interina, uno de los ayudantes especiales bajo González, quien ha emitido las últimas comunicaciones oficiales dirigidas a las escuelas.

No obstante, Álamo descartó que se trate de movidas para ubicar en puestos seguros a funcionarios leales al partido de gobierno, pues señaló que se reclutó personas que ocuparon puestos de confianza durante el cuatrienio pasado. El subsecretario asociado reconoció que en la agencia estaban conscientes que el reclutamiento de estos puestos se completaría al filo de que entrara en vigor la llamada veda electoral.

“Por los pasados años, los avances que se hacen (en la agencia) se echan por la borda cuando viene una nueva gerencia por un cambio de gobierno. A raíz de esto hay unas monitorías que el gobierno federal ha establecido, ha recomendado, que el Departamento de Educación debe tener una estructura más sólida, más estable, que no imparta política pública, sino que dé estabilidad a la estructura”, expresó.

300 candidatos y dos semanas de evaluación

El subsecretario asociado destacó que la Oficina de Gerencia y Presupuesto autorizó el reclutamiento en marzo, pero no se completó el reclutamiento debido a la necesidad de prestar atención a situaciones asociadas con el manejo de la pandemia y el inicio de año escolar. Estos puestos están atados a la reorganización de la agencia que inició el cuatrienio pasado, bajo el mando del entonces secretario Rafael Román, cuando los puestos de directores de las oficinas de Finanzas y Compras pasaron a ser plazas de carrera, sostuvo el funcionario.

Álamo explicó que se establecieron criterios específicos para cada uno de los puestos que era necesario llenar y todos los interesados fueron evaluados de acuerdo con su preparación académica y experiencia profesional. Los diez candidatos con las puntuaciones más altas pasaron a una ronda de preguntas ante un comité, que luego recomendó a tres candidatos para cada puesto.

Más de 300 personas solicitaron ocupar alguna de las plazas y la evaluación se completó en dos semanas y media, aseguró Álamo.

“Hicimos un análisis de las áreas más neurálgicas, que son en el área académica, y entonces se hizo un procedimiento donde se llevó a competencia los puestos de gerentes de operaciones y directores ejecutivos de la docencia”, expresó el subsecretario asociado.

“Bajo la Ley 85 (de Reforma Educativa) se eliminó un nivel de la estructura, que fueron los distritos, y se reformó el nivel central y las regiones para darle apoyo directo a las escuelas. Esto no se aleje de esa nueva estructura que está aprobada por OGP”, señaló Álamo.

Cuando trascendió hace semana y media el lanzamiento de las convocatorias para reclutar este personal, se cuestionó el impacto que esto tendría en una próxima administración de gobierno. Álamo indicó que, de haber un cambio de gobierno en enero, el secretario o secretaria de la agencia aún podrá nombrar funcionarios de confianza -como secretarios auxiliares o directores de programas de materias académicas- para dictar política pública.

“Esto no afecta en nada el servicio de confianza. El puesto de confianza se mantiene, no hemos eliminado puestos de confianza, eso no es cierto. El nuevo gobierno que entre en enero tiene todavía la libertad de ocupar todos los puestos de confianza”, expresó.

En torno al gasto que representan estos nuevos cargos, Álamo indicó que “están contemplados” en el presupuesto vigente. Asimismo, destacó que, en el caso de las superintendentes de ORE que pasarán a laborar el nivel central, estas recibirán una reducción en sus salarios de unos $3,000 mensuales. Los puestos que quedan vacantes dentro de las regiones o en nivel central han sido ya llenados, de forma interina, con funcionarios de las mismas áreas, añadió.

La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, exigió hace dos semanas explicaciones a Educación sobre la práctica de mover personal de confianza a puestos de carrera en las postrimerías del cuatrienio, lo que se conoce coloquialmente como “atornillar”.

Hasta el viernes, el ente fiscal no había recibido respuesta de la agencia, indicó el portavoz de la JSF, Edward Zayas.