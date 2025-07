“No vamos a hacer ningún tipo de nuevo desarrollo. Nosotros vamos a ayudar a estas 23 familias porque son unos terrenos que no son inundables. Nosotros tenemos un gran reto. Yo tengo muchas familias en Puerto Rico que tienen un vale porque su casa no hay manera que se pueda volver a reconstruir en donde ellos tenían su hogar, porque los mapas los catalogan como un área inundable”, dijo la funcionaria a El Nuevo Día , al señalar que las familias beneficiarias sufrieron daños con los huracanes Irma y María, en 2017.

“En este caso, yo tengo 23 familias que sus terrenos no son inundables; sus casas ya existían ahí... O sea, aquí nosotros vamos a construir sobre una huella ya existente. No es que yo voy a buscar un terreno virgen. No. Esto es en donde mismo las familias tenían sus casas”, abundó, al afirmar que “es mejor” reparar las estructuras que mantener a los damnificados con un vale que no han podido usar para ser reubicados.