Secretaria del DTOP reconoce falta de personal para arreglar semáforos dañados

“Todas las (oficinas) regionales tienen un técnico que trabaja la reparación. No tenemos un equipo grande de esos técnicos” , dijo Vélez Vega, a preguntas del presidente del Comité de Transición entrante, Ramón Luis Rivera Cruz , sobre la necesidad de recursos para atender la alta demanda de los municipios. No especificó a cuánto asciende el déficit de personal.

“Creo, secretaria, que no hay nadie (disponible) porque, cuando los alcaldes llaman, no aparece nadie. Se van retirando (...) No estoy trayendo el tema como una crítica, sino como una preocupación. Reparar esa cantidad de semáforos en las intersecciones de Puerto Rico va a tomar mucho tiempo, y el costo es elevado, pero se van a seguir dañando. Si no hay suficientes brigadas para, por lo menos, hacer la reparación momentánea, se afectan otras áreas”, replicó el también alcalde de Bayamón, municipio que empezó a modernizar sus semáforos con placas solares.