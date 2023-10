Las sonrisas de Indira Colón Marrero y Vangie Betancourt González convencieron este miércoles a la subsecretaria del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, en inglés), Adrianne Todman, de que los fondos del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR, en inglés), asignados a Puerto Rico a causa de la devastación que dejó el huracán María, están llegando a la gente necesitada, aunque reconoció que la ayuda debe prestarse con mayor celeridad para beneficiar a otras personas.

“Estoy satisfecha con lo que he visto hoy aquí. Creo que, claramente, hay otra gente que quiere ese mismo sentimiento, que están esperando que sus casas sean reparadas. He visto los informes. He visto parte del trabajo que aún falta por hacer”, dijo Todman a El Nuevo Día, luego de haber visitado las casas –de reciente construcción– de Colón Marrero, en las Parcelas Falú, y la de Betancourt González, en Villa Palmeras, ambas en San Juan.

Todman manifestó que su visita a Puerto Rico, que se extiende hasta este jueves –cuando regresa a Estados Unidos–, tiene el propósito de “ver cómo se ha usado (el dinero) y el progreso que se ha logrado”.

“Lo que nosotros hacemos aquí es asegurarnos de que el dinero asignado por HUD está siendo usado para el propósito que nos dijeron. De nuevo, esperamos que las cosas se muevan más rápido. Esperamos que más gente sienta la misma satisfacción de las familias que he visto”, recalcó.

La subsecretaria de HUD, Adrianne Todman, junto a Vangie Betancourt González, residente de Villa Palmeras. (Carlos Rivera Giusti)

Destacó que el HUD evalúa varias peticiones del gobierno de Puerto Rico, entre ellas, una para que se extienda el tiempo para poder usar los fondos CDBG-DR. Actualmente, la fecha límite es 2026.

“El hecho de que estemos viendo gente satisfecha ayuda hacia una respuesta positiva a esas peticiones. La cosa más importante que he visto es la gente sonriente y feliz. De eso se trata todo esto”, puntualizó la funcionaria federal.

Las dos residencias visitadas por Todman forman parte de los 5,500 hogares que el Departamento de la Vivienda ha logrado construir a través del Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación (R3).

El secretario de la Vivienda, William Rodríguez, aclaró que la cifra de hogares no incluye los vales que han otorgado –cuya cantidad no detalló– para que personas con viviendas afectadas por María y que no pueden ser reconstruidas busquen un nuevo hogar.

El costo de las viviendas reconstruidas a través de R3 oscila entre $145,000 y $180,000, e incluye placas solares con baterías, cisterna, calentador solar y enseres que consumen poca electricidad, informó Rodríguez, quien acompañó a Todman.

En entrevistas separadas, Colón Marrero y Betancourt González se mostraron satisfechas con su nuevo techo, pero lamentaron que el proceso haya demorado tanto y que se les haya requerido “tantos documentos”. Betancourt González comentó que aún aguarda por reparaciones que ha solicitado a Vivienda, como el arreglo de operadores en las puertas y ventanas, problemas de humedad y la reconstrucción de un muro en la entrada que está virado. Todo ha sido revisado por Vivienda, pero aún no ha sido remediado, advirtió. Rodríguez se comprometió con enviar empleados para atender los problemas.

Todman sostuvo, por su parte, que no fue hasta el presidente Joe Biden llegó a la Casa Blanca que el HUD liberó los más de $20,000 millones que otorgó a Puerto Rico tras el huracán María.

“El gobierno de Puerto Rico nos proveyó planes de lo que querían hacer y han estado actuando sobre esos planes. Todos deseamos, yo deseo, la secretaria (Marcia Fudge) desea que la cosas pueden ir más rápido, porque la gente de Puerto Rico no siente necesariamente que la recuperación está a toda marcha. Pero todo lo que sé es que, cuando veo casas como estas, que han sido reparadas... las miles de casas que han sido reparadas, las miles de personas que han comprado su primer hogar... se está en la dirección correcta”, enfatizó la funcionaria federal, quien fue empática y amable con cada uno de los beneficiarios de R3 que visitó.