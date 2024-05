Todos los beneficiarios hábiles del PAN deberán trabajar o hacer labor voluntaria para este verano

Sin embargo, el presidente del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes , el republicano Glenn “GT” Thompson (Pensilvania), mantiene sobre la mesa un bosquejo legislativo que no atiende el reclamo del gobierno de Puerto Rico para incluir en la reautorización de la ley agrícola, que vence el 30 de septiembre, lenguaje que vincule al gobierno federal con una transición del PAN al SNAP.

“Es correcto, por la información que nos llega, en la Cámara, la probabilidad no es alta (para que se avale la transición). Aparentemente, no se va a incluir a Puerto Rico en SNAP en el proyecto de la Cámara. O sea, no se va a autorizar que Puerto Rico continúe con la transición que está en curso y que se inserte en el programa SNAP”, dijo el mandatario.