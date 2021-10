Pese a la postura de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de rechazar el acuerdo alcanzado por el Ejecutivo y el Legislativo, el Senado se dispone a continuar mañana, martes, con la ruta ya trazada: discutir y llevar a votación la ley habilitadora del Plan de Ajuste a la Deuda (PDA) con las enmiendas acordadas este fin de semana.

Ahora bien, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, no cerró la puerta a continuar con las negociaciones.

“Hay un acuerdo entre Cámara, Senado y gobernador firmado, pero las comunicaciones continúan. Yo no cierro puertas”, afirmó el líder senatorial.

“Ya nosotros tenemos un acuerdo. Romper ese acuerdo ahora no sé cuán viable sea, pero seguimos hablando. El próximo paso es que mañana tenemos sesión. Si hay los votos para el acuerdo, votamos y se procederá a la firma (por parte del gobernador Pedro Pierluisi)”, agregó Dalmau.

Cuestionado si no era un ejercicio de futilidad llevar esas enmiendas a votación cuando la JSF, por voz de sus abogados y durante la vista realizada hoy ante la jueza Laura Taylor Swain, rechazó las mismas, Dalmau dijo: “la jueza también entendió y le dio el espacio a los funcionarios electos para que hicieran su trabajo”.

“Es una herramienta que le da a la Junta. Que esté o no de acuerdo… es una herramienta que le da”, sostuvo.

Al momento, no hay pautada una reunión con los miembros de la JSF, dijo.

Durante el fin de semana, líderes legislativos junto al secretario de Estado, Omar Marrero sostuvieron una reunión en la que acordaron introducir enmiendas a la pieza legislativa para que no se recorten las pensiones de los jubilados ni pensiones futuras. El acuerdo fue suscrito por el Legislativo y el Ejecutivo.

El Nuevo Día buscó reacciones del presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, pero no ha habido respuesta.

Sin miedo a la Junta

Entretanto, el portavoz del Partido Nuevo Progresista en el Senado, Thomas Rivera Schatz, puntualizó que el deber de los legisladores es responder a las necesidades de sus electores y no a las “tácticas intimidatorias” de la JSF.

“Sencillo las tácticas intimidatorias de la Junta de Control Fiscal no funcionaron. La jueza no le autorizó el aplazamiento que ella (la directora de la Junta, Natalie Jaresko) quería y es deber del gobierno de Puerto Rico continuar defendiendo a los jubilados, la Universidad de Puerto Rico, los municipios y todos los sectores”, dijo el senador.

“Y quedó claro que aquella promesa que hizo Jaresko de no recortar pensiones era una mentira y que la cláusula que se incluyó en el Senado la envenena porque la llamó pildora venenosa”, agregó.

Destacó que cuando la jueza indicó que ya se habían gastado millones en el proceso de quiebra del gobierno, se refería “al sueldo de ella (Jaresko)”.

Durante la vista, Jaresko calificó como “píldora venenosa” las enmiendas que discutió este fin de semana el liderato legislativo para el proyecto de la Cámara 1003 que buscan proteger las pensiones presentes y las futuras.

Sobre la advertencia de la jueza de que podría desestimar el caso de Título III como lo piensan solicitar algunos de los bonistas, Rivera Schatz dijo: “Eso pasa en las colonias”.

“Lo que no puede ocurrir es que los que representamos electores y tenemos constituyentes los entreguemos. Eso no puede pasar. A nosotros nos toca defender nuestra gente. No defender la Junta ni cogerle miedo a la Junta ni nada”, sentenció.

“Mañana tenemos que aprobar el proyecto de la Cámara 1003. Ese es el acuerdo que firmamos todos. Ese es el compromiso”, enfatizó.