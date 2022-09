Nota del editor: te invitamos a mantenerte bien informado durante esta emergencia. Accede libre de costo a todas las noticias y actualizaciones relacionadas con el paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Gracias por apoyar el periodismo responsable. Suscríbete hoy.

PEÑUELAS.– El gobernador Pedro Pierluisi tuvo que abandonar a toda prisa este miércoles el estadio municipal Luis “Tite” Arroyo de este municipio, luego que un grupo de peñolanos comenzaron a gritarle improperios y a cuestionarle su política pública, sus acciones tras el paso del huracán Fiona y el rumbo que lleva la isla.

Los manifestantes que supieron de la presencia del gobernador en Peñuelas, acudieron a los predios del estadio y a la salida del primer ejecutivo le hicieron múltiples reclamos y le lanzaron insultos e improperios. El primer ejecutivo se reunió en el lugar con el alcalde, Gregory Gonsález, para conocer, de primera mano, de la situación del pueblo a 10 días del paso del huracán Fiona.

Pierluisi era entrevistado por El Nuevo Día mientras se dirigía a su vehículo, pero cuando su escolta vio y escuchó el tumulto y los gritos, abrieron la puerta trasera de uno de los vehículos oficiales y lo metieron en el interior.

De inmediato, el convoy de autos oficiales del primer ejecutivo abandonó el estacionamiento del estadio en medio de los gritos de los manifestantes.

“Ha vendido el país y las escuelas. Nos ha llevado a la quiebra. Es el abogado de la Junta, de la carbonera de Guayama y de la compañía LUMA esa. Son un chorro de pillos. Nos están robando el país y hay que darnos a respetar”, denunció Jimmy Borrero, uno de los manifestantes que increpó a Pierluisi.

En las elecciones del 2020, Borrero fue candidato a representante del distrito 23 de Ponce por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). También fue candidato a alcalde de Peñuelas por el mismo partido.

Luego de su salida del lugar y a preguntas de El Nuevo Día, el gobernador reaccionó a lo sucedido.

“Es el grupo que protesta por el asunto de las cenizas. Realmente, ahí en Peñuelas no se están depositando cenizas. En el pasado se depositaron cenizas, pero ya eso no está ocurriendo, pero es un grupo organizado que protesta en cuanto a ese asunto que no tiene absolutamente nada que ver con el huracán Fiona”, manifestó el primer ejecutivo.

Borrero, junto a otros manifestantes, cuestionó la ayuda que traía el gobierno a los municipios. Igualmente, acusaron al alcalde de Peñuelas por supuestamente traer al primer ejecutivo al municipio “a escondidas, sin avisar al pueblo”.

“Él (el alcalde) también es otro cómplice. Los populares y los penepés son los que nos han jo... este país”, dijo Borrero.

El gobernador realizó un recorrido este miércoles, primero por Santa Isabel, y luego llegó a Peñuelas. Informó que solo se reunió con el alcalde de Peñuelas porque comenzó a llover lo que le impidió visitar varias comunidades.

Este diario intentó comunicarse con el alcalde de Peñuelas luego del incidente, pero no fue posible conseguir una reacción.

Janete Albino y Jesús Medina, ambos de Peñuelas y quienes también participaron de los reclamos, calificaron como “una falta de respeto” que el gobierno trajera a los peñolanos toallas sanitarias y agua en momentos en que menos de un 5% del pueblo está electrificado a 10 días del huracán.

“Primero, el condena’o (Donald) Trump nos trajo papel toalla. ¿Para qué? Ahora este (...) trae papeles de Kotex a las mujeres, a entregarle agüita a los pobres envejecientes que están necesitados”, dijo Medina.

El grupo exigió la renuncia de Pierluisi y recordaron que el gobernador había sido electo en el 2020 por menos de un 40% de los votos emitidos.

“La mayoría estamos en contra de él. Él debe renunciar y debe cancelar el contrato a LUMA”, sentenció Borrero.

Sin luz Peñuelas a 10 días de Fiona

Previo al incidente y tras reunirse con Gonsález, el gobernador atendió a la prensa. Reconoció la ausencia de luz en el pueblo y elogió que el alcalde haya firmado un acuerdo de entendimiento con LUMA Energy que le permitirá, al menos, levantar postes del alumbrado para que luego la compañía coloque las líneas. En Peñuelas, el agua y los fuertes vientos de Fiona llevaron al suelo más de 120 postes del alumbrado eléctrico.

“Ese es el tipo de trabajo en equipo que a mí me parece hay que elogiar. Que el propio alcalde ve que esto puede tomar tiempo, él dice ‘no, yo no voy a esperar’. Y está dispuesto a entrar y ya esto se está coordinando”, apuntó Pierluisi.

La preocupación mayor del alcalde peñolano es la posibilidad de que el Centro de Diagnóstico y Tratamiento del pueblo quede inoperante. Contó que aunque tienen dos generadores, uno de ellos se dañó y con el que les queda, no pueden prender todo el equipo necesario para asistir a los pacientes.

“No pueden encender los equipos. No pueden encender CT –Scan, rayos X. Si no reciben la energía completa, van a tener problemas serios. Van a tener que cerrar”, advirtió.

Además, sostuvo que hay cinco familias de una comunidad, ubicada entre el barrio Rusio y el sector Corea, que quedaron aisladas tras el huracán. El gobernador dijo que dio instrucciones para que el Departamento de Transportación y Obras Públicas viabilizara alguna vía de salida para la comunidad.

“Nosotros vamos a estar vigilantes, velando esto porque obviamente ha subido muchísimo el porcentaje (de lugares energizados) ya a nivel de todo Puerto Rico, pero en áreas del sur como Peñuelas eso no se ha reflejado aún”, dijo Pierluisi.

Atribuyó al impacto del huracán en la zona sur el retraso en el restablecimiento del servicio energético.

“Es la explicación que hemos recibido de LUMA y de la propia Autoridad es que en esta área es que la red se impactó más”, dijo Pierluisi.

“Hoy, como digo, le llegaron cinco brigadas a Peñuelas y yo lo que espero es que se queden aquí hasta que se restablezca el servicios”, abundó.

Cuestionado si no debía ser más exigente con LUMA Energy, particularmente por el caso de Peñuelas, Pierluisi dijo “no es una tarea fácil. Es compleja. Lo importante es que se ha visto una gran mejoría”.

Además, rechazó que gracias a su intervención directa LUMA Energy haya actuado en algunos municipios severamente afectados por el huracán.

“La realidad es que en todos los informes que han estado dando, (funcionarios de LUMA Energy) siempre alertaron de que en el área sur había más daño e iba a tomar más tiempo”, apuntó Pierluisi.

De otra parte y a preguntas de El Nuevo Día, Pierluisi reconoció que la alta demanda por diésel provocó una escasez de este combustible. Por ello, solicitó una dispensa ayer al gobierno federal con el fin de permitir la llegada de un mayor volumen de combustible a la isla.

“Cada vez más se está resolviendo la situación como resultado del aumento en el servicio eléctrico. Recuerden que la gente usa diésel en la medida que tiene que recurrir a generadores. Pero si tienes el servicio eléctrico, no vas a estar consumiendo tanto diésel”, dijo.