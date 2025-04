El Área de Tecnología de Información del Departamento de Hacienda puso en riesgo la seguridad de los datos confidenciales de los contribuyentes, al no tener controles adecuados respecto a los usuarios con accesos en los distintos niveles de su plataforma, reveló un informe de auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR).

“Las deficiencias identificadas en el Departamento de Hacienda en cuanto al control de acceso no son un caso aislado. Este tipo de señalamiento lo hemos hecho en muchas otras, si no en todas las agencias que auditamos”, anotó Valdivieso, en declaraciones a El Nuevo Día .

La auditoría identificó que la Oficina de Seguridad del Área de Tecnología de Información no pudo presentar documentación que justificara la creación de 79 cuentas de las 99 examinadas. Además, la evaluación de los formularios de acceso remoto de una muestra de 25 cuentas evidenció la falta de información en el 48% de los formularios. Once de las cuentas de acceso examinadas estaban asignadas a empleados no autorizados a realizar teletrabajo.